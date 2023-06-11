Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perempuan Cantik Kamboja Batal Nonton Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Saya Sangat Menyesal!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:00 WIB
Perempuan Cantik Kamboja Batal Nonton Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Saya Sangat Menyesal!
Perempuan cantik Kamboja, Phyadeth Rotha batal nonton laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Instagram/phyya_deth)
A
A
A

PEREMPUAN cantik Kamboja, Phyadeth Rotha, batal nonton laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kepastian itu diungkapkan langsung oleh perempuan manis berambut panjang tersebut di unggahan Instagram Storiesnya, @phyyaa_deth.

Awalnya, Phyadeth Rotha yang pernah mengatakan akan ke Indonesia itu membuat kolom pertanyaan di Instagram Storiesnya. Seketika, salah seorang netizen bertanya kepada perempuan yang mengagumi Marselino Ferdinan itu apakah akan jadi ke Tanah Air untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina atau tidak.

Phyadeth Rotha

"Akankah kamu datang ke Indonesia untuk menonton pertandingan vs Argentina?," tanya salah seorang netizen, dikutip dari Instagram Stories @phyyaa_deth, Minggu (11/6/2023).

Phyadeth Rotha kemudian menjawabnya dengan berat hati karena dirinya batal berkunjung ke Indonesia lantaran ada urusan pribadi. Oleh sebab itu, perempuan cantik Kamboja tersebut sangat menyesal tak bisa berjumpa dengan fansnya yang ada di Tanah Air.

"Saya sangat menyesal menyampaikan berita ini kepada kalian, saya tidak bisa pergi ke Jakarta pada tanggal 19 Juni karena masalah pribadi," tulis Phyadeth Rotha.

Akan tetapi, Phyadeth Rotha berjanji suatu saat nanti bakal datang ke Indonesia untuk menjumpai fansnya. Seolah meminta pemakluman dari netizen Tanah Air, ia pun kembali mengucapkan 'Aku Cinta Kamu' dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa serta tetap akan mendukung Timnas Indonesia di live media sosialnya.

Halaman:
1 2
      
