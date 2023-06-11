Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Pusaka Angels Kendal Sikat Putri Sumsel 6 Gol Tanpa Balas!

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 sudah dapat diketahui, Minggu (11/6/2023) siang WIB. Pusaka Angels Kendal bermain menggila ketika melawan Putri Sumatera Selatan (Sumsel).

Pusaka Angels mampu mencetak enam gol ke gawang lawannya. Sementara Putri Sumsel gagal membukukan gol satu pun di laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pusaka Angels tampil lepas sejak awal babak pertama melawan Putri Sumatera Selatan. Hal itu dengan cukup dominan menekan pertahanan tim lawan.

Putri Sumatera Selatan pun tampaknya kesulitan untuk mengembakan permainan dalam laga itu. Namun, tim tersebut memang tetap berusaha untuk keluar menekan.

Pusaka Angels pun berhasil menggelontorkan tiga gol pada babak pertama. Hal itu sebagai pembuktiaan tim itu menguasai permainan dalam laga tersebut.