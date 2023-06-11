Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Pusaka Angels Kendal Sikat Putri Sumsel 6 Gol Tanpa Balas!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:54 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Pusaka Angels Kendal Sikat Putri Sumsel 6 Gol Tanpa Balas!
Pusaka Angels berhasil menang 6-0 atas Putri Sumsel (Foto: RCTI+)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 sudah dapat diketahui, Minggu (11/6/2023) siang WIB. Pusaka Angels Kendal bermain menggila ketika melawan Putri Sumatera Selatan (Sumsel).

Pusaka Angels mampu mencetak enam gol ke gawang lawannya. Sementara Putri Sumsel gagal membukukan gol satu pun di laga tersebut.

Pusaka Angels vs Putri Sumsel

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pusaka Angels tampil lepas sejak awal babak pertama melawan Putri Sumatera Selatan. Hal itu dengan cukup dominan menekan pertahanan tim lawan.

Putri Sumatera Selatan pun tampaknya kesulitan untuk mengembakan permainan dalam laga itu. Namun, tim tersebut memang tetap berusaha untuk keluar menekan.

Pusaka Angels pun berhasil menggelontorkan tiga gol pada babak pertama. Hal itu sebagai pembuktiaan tim itu menguasai permainan dalam laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.webp
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/fury_redemption.jpg
Fury Redemption Guncang Akhir Tahun! 11 Laga Panas Terjadi di RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement