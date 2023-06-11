Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ucapan Ketum PSSI-nya Argentina Ini Tanda Lionel Messi Bakal Turun di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:42 WIB
Ucapan Ketum PSSI-nya Argentina Ini Tanda Lionel Messi Bakal Turun di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Lionel Messi diyakini bakal tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina gara-gara ucapan ketum PSSI-nya Argentina ini (Foto: Reuters)
UCAPAN Presiden Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, menjadi tanda Lionel Messi bakal turun di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Ketum PSSI-nya Argentina itu pernah menyatakan pihaknya enggan meremehkan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sehingga akan menurunkan skuad terbaiknya.

Ya, La Pulga -julukan Lionel Messi- menjadi salah satu pemain top dunia yang dibawa pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, untuk FIFA Matchday Juni 2023. Nantinya, La Albiceleste - julukan Timnas Argentina - akan lebih dulu menantang Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023.

Lionel Messi

Selanjutnya, juara Piala Dunia 2022 itu bakal bersua Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Lionel Messi cs sendiri telah tiba di Bandara Beijing, China, Sabtu 10 Juni 2023 kemarin menggunakan jet pribadi.

Namun, publik sepakbola Indonesia sempat dihebohkan oleh pernyataan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo. Ia mengklaim Lionel Messi hanya akan bermain saat laga Argentina kontra Australia saja dan tidak akan ikut ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia.

"Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi eksklusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo dalam cuitannya di akun Twitter @leoparadizo, dikutip Minggu (11/6/2023).

Perlu diketahui, pernyataan Leo Paradizo di atas masih sebatas rumor dan belum terkonfirmasi oleh jajaran pelatih Timnas Argentina maupun AFA. Yang jelas, Presiden AFA, Claudio Tapia, sebelumnya pernah menyatakan bahwa pihaknya tak akan memandang sebelah mata Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
