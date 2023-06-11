3 Pemain Abroad yang Bertanding Hari Ini Jelang Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Pratama Arhan!

Pratama Arhan (Kedua dari kanan) termasuk pemain abroad yang akan bertanding hari ini, Minggu 11 Juni 2023 jelang bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/tokyo_verdy)

SEBANYAK 3 pemain abroad yang bertanding hari ini, Minggu (11/6/2023) jelang bela Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satu dari ketiga pemain abroad tersebut adalah bek sayap andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Perlu diketahui, sejumlah pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 masih belum bergabung dengan pemusatan latihan (TC) skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Alasannya, karena mereka masih memiliki sederet agenda bersama klub yang menaungi mereka.

Pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023, terdapat 3 pemain abroad yang akan bertanding jelang bela Timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Abroad yang Bertanding Hari Ini Jelang Bela Timnas Indonesia

3. Asnawi Mangkualam





Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Asnawi Mangkualam. Perlu diketahui, Asnawi merupakan salah satu pemain andalan klub divisi dua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons.

Pada hari ini, Minggu (11/6/2023), Jeonnam Dragons akan bertanding di laga lanjutan divisi dua Liga Korea Selatan kontra Cheongju FC. Duel tersebut bakal tersaji di Cheongju Stadium, Korea Selatan pukul 14.00 WIB.

Setelah menjalani laga tersebut, Asnawi Mangkualam dijadwalkan akan langsung bertolak ke Indonesia. Pemain sayap andalan Shin Tae-yong ini akan berangkat ke Tanah Air pada Senin, 12 Juni 2023.