Ini Penyebab Lionel Messi Disebut Batal Main di Indonesia?

PENYEBAB Lionel Messi disebut batal main di Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, La Pulga-julukan Lionel Messi- dibawa oleh pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, untuk melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni 2023.

La Albiceleste - julukan Timnas Argentina - lebih dulu bersua Australia di Beijing, China, pada Kamis, 15 Juni 2023. Selang empat hari kemudian, juara Piala Dunia 2022 itu bakal menjajal Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.

Namun, jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo, mengklaim bahwa Lionel Messi hanya akan bermain untuk Timnas Argentina saat kontra Australia saja. Setelah itu, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or tersebut disebut tidak akan ikut ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia.

"Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo di akun Twitter pribadinya @leoparadizo, dikutip Minggu (11/6/2023).

Dalam pernyataan Leo Paradizo, tidak dijelaskan alasan mengapa Lionel Messi disebut batal main di Indonesia. Satu hal yang pasti, Lionel Messi dan kolega telah tiba di Bandara Beijing, China, pada Sabtu 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 waktu setempat.

Setibanya di bandara, Lionel Messi cs sempat tertahan dua jam efek antusiasme suporter China yang sangat tinggi. Ratusan suporter negeri Tirai Bambu itu sudah menanti di luar bandara dengan mengenakan jersey biru-putih khas Timnas Argentina.

Menurut media China, Sohu, Lionel Messi tak kunjung keluar lantaran diduga paspornya mengalami masalah saat melewati imigrasi. Sehingga, megabintang 35 tahun itu harus berurusan dulu dengan pihak imigrasi.