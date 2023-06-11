8 Penyebab Erling Haaland Layak Raih Trofi Ballon dOr 2023 Kalahkan Lionel Messi

SEBANYAK 8 penyebab Erling Haaland layak raih trofi Ballon dOr 2023 kalahkan Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. Di antaranya, Erling Haaland sukses memenangkan sejumlah gelar yang tidak didapatkan La Pulga -julukan Lionel Messi- selama musim 2022-2023.

Untuk diketahui, perhitungan pemenang Ballon dOr 2023 dinilai berdasarkan performa sang pemain dari Agustus 2022 hingga Juni 2023. Selama periode tersebut hingga saat ini, Lionel Messi dan Erling Haaland muncul sebagai dua kandidat kuat dalam bursa peraih Ballon dOr 2023.

Lionel Messi yang telah memenangkan tujuh gelar Ballon dOr memiliki kontribusi besar baik di level klub maupun negara. Di level klub, Lionel Messi sukses mengantarkan PSG juara Liga Prancis 2022-2023

Ia juga mengoleksi 21 gol dan 20 assist dalam 41 laga di semua kompetisi musim 2022-2023 bersama PSG. Sedangkan di level negara, Messi jadi aktor utama kesuksesan Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Pemain 35 tahun itu, juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022. Meski begitu, setidaknya ada 8 penyebab Erling Haaland layak raih trofi Ballon dOr 2023 kalahkan Lionel Messi.

Pertama, Erling Haaland baru saja sukses mengantarkan Manchester City meraih juara Liga Champions 2022-2023 usai mengalahkan Inter Milan 1-0 di final. Laga itu berlangsung di Istanbul, Turki, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Kedua, bomber asal Norwegia itu menjadi top skor Liga Champions 2022-2023 dengan koleksi 12 gol bersama Manchester City. Ketiga, Erling Haaland berhasil membawa The Citizens -julukan Manchester City- juara Liga Inggris 2022-2023.