Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persaingan Trofi Ballon dOr 2023 Makin Sengit, Lionel Messi atau Erling Haaland?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:06 WIB
Persaingan Trofi Ballon dOr 2023 Makin Sengit, Lionel Messi atau Erling Haaland?
Erling Haaland layak masuk calon peraih Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PERSAINGAN trofi Ballon dOr 2023 makin sengit, Lionel Messi atau Erling Haaland? Sekadar diketahui, perhitungan pemenang Ballon dOr 2023 dinilai berdasarkan performa sang pemain dari Agustus 2022 hingga Juni 2023.

Dari periode tersebut hingga saat ini, setidaknya ada dua nama yang paling menonjol setelah sukses mengantarkan timnya masing-masing meraih prestasi bergengsi. Dua pemain yang dimaksud adalah megabintang anyar Inter Miami, Lionel Messi dan bomber Manchester City, Erling Haaland.

Lionel Messi

La Pulga -julukan Lionel Messi- bisa dibilang masih pantas untuk masuk dalam bursa peraih Ballon dOr 2023. Pasalnya, pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu memiliki kontribusi besar baik di level klub maupun negara.

Di level klub, Lionel Messi berhasil membukukan 21 gol dan 20 assist dalam 41 pertandingan bersama Paris Saint-Germain (PSG) di semua kompetisi selama musim 2022-2023. La Pulga juga sukses mengantarkan PSG meraih titel juara Liga Prancis 2022-2023.

Kemudian di level negara, Lionel Messi jadi aktor utama keberhasilan Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Pemain 35 tahun itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022.

Di sisi lain, Lionel Messi bakal bersaing ketat dengan Erling Haaland untuk memenangkan gelar Ballon dOr 2023. Pasalnya, Erling Haaland baru saja sukses mengantarkan Manchester City meraih treble winners pada musim 2022-2023 ini untuk pertama kalinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660151/koleksi-4-clean-sheet-duet-jay-idzes-dan-muharemovic-bikin-penyerang-serie-a-ketarketir-rfn.webp
Koleksi 4 Clean Sheet, Duet Jay Idzes dan Muharemovic Bikin Penyerang Serie A Ketar-ketir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Jelang Duel Panas Persib vs PSM, Tomas Trucha Bongkar Masalah Fatal Juku Eja
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement