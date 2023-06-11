Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Disebut Batal ke Indonesia, Cristiano Ronaldo Jadi Bahan Pembicaraan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |09:49 WIB
Lionel Messi Disebut Batal ke Indonesia, Cristiano Ronaldo Jadi Bahan Pembicaraan
Lionel Messi disebut batal ke Jakarta untuk hadapi Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

LIONEL Messi disebut batal ke Indonesia, Cristiano Ronaldo jadi bahan pembicaraan di media sosial. Warganet Indonesia memuji CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yang pernah menginjakkan kakinya ke Tanah Air ketimbang La Pulga -julukan Lionel Messi yang sama sekali belum pernah.

Lionel Messi sebetulnya termasuk dalam skuad Timnas Argentina yang dibawa oleh Lionel Scaloni untuk FIFA Matchday Juni 2023. Nantinya, La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – akan menghadapi Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023.

Cristiano Ronaldo via TikTok

Lima hari berselang, juara Piala Dunia 2022 itu akan menguji Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Lionel Messi sendiri telah tiba di Bandara Beijing, China, Sabtu 10 Juni 2023 menggunakan jet pribadi.

Menyusul kabar itu, publik sepakbola Indonesia digemparkan oleh pernyataan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo. Ia mengklaim Lionel Messi hanya akan bermain saat laga Argentina kontra Australia saja dan tidak akan ikut ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia.

"Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo dalam cuitannya di akun Twitter @leoparadizo, dikutip Minggu (11/6/2023).

Setelah Lionel Messi disebut batal ke Indonesia, nama Cristiano Ronaldo pun terseret. CR7 jadi bahan pembicaraan di media sosial yang lagi-lagi dibandingkan dengan Lionel Messi. Namun kali ini Cristiano Ronaldo dipuji oleh warganet Indonesia.

Salah satunya, akun TikTok UnitedEditzz mengapresiasi Cristiano Ronaldo yang pernah menginjakkan kakinya ke Tanah Air. Sebaliknya, Lionel Messi sama sekali belum pernah datang ke Indonesia jika saja rumor di atas benar terjadi.

"Jika Messi tidak jadi datang ke Indonesia, setidaknya orang ini (Cristiano Ronaldo) pernah ke Indonesia pasca tsunami Aceh 2004," tulis akun TikTok UnitedEditzz, dikutip Minggu (11/6/2023).

"Dia (CR7) tidak dibayar datang ke Indonesia, namun lain dengan dia......," balas komentar netizen Indonesia lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/51/1660237/rising-stars-tenis-dunia-siap-meriahkan-mgm-macau-tennis-masters-2025-streaming-di-vision-mbw.webp
Rising Stars Tenis Dunia Siap Meriahkan MGM Macau Tennis Masters 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/gelandang_bayern_munchen_leon_goretzka.jpg
Napoli Bidik Leon Goretzka, Antonio Conte Ingin Gelandang Kelas Dunia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement