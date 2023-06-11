Lionel Messi Disebut Batal ke Indonesia, Cristiano Ronaldo Jadi Bahan Pembicaraan

LIONEL Messi disebut batal ke Indonesia, Cristiano Ronaldo jadi bahan pembicaraan di media sosial. Warganet Indonesia memuji CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yang pernah menginjakkan kakinya ke Tanah Air ketimbang La Pulga -julukan Lionel Messi yang sama sekali belum pernah.

Lionel Messi sebetulnya termasuk dalam skuad Timnas Argentina yang dibawa oleh Lionel Scaloni untuk FIFA Matchday Juni 2023. Nantinya, La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – akan menghadapi Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023.

Lima hari berselang, juara Piala Dunia 2022 itu akan menguji Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Lionel Messi sendiri telah tiba di Bandara Beijing, China, Sabtu 10 Juni 2023 menggunakan jet pribadi.

Menyusul kabar itu, publik sepakbola Indonesia digemparkan oleh pernyataan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradizo. Ia mengklaim Lionel Messi hanya akan bermain saat laga Argentina kontra Australia saja dan tidak akan ikut ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia.

"Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo dalam cuitannya di akun Twitter @leoparadizo, dikutip Minggu (11/6/2023).

Setelah Lionel Messi disebut batal ke Indonesia, nama Cristiano Ronaldo pun terseret. CR7 jadi bahan pembicaraan di media sosial yang lagi-lagi dibandingkan dengan Lionel Messi. Namun kali ini Cristiano Ronaldo dipuji oleh warganet Indonesia.

Salah satunya, akun TikTok UnitedEditzz mengapresiasi Cristiano Ronaldo yang pernah menginjakkan kakinya ke Tanah Air. Sebaliknya, Lionel Messi sama sekali belum pernah datang ke Indonesia jika saja rumor di atas benar terjadi.

"Jika Messi tidak jadi datang ke Indonesia, setidaknya orang ini (Cristiano Ronaldo) pernah ke Indonesia pasca tsunami Aceh 2004," tulis akun TikTok UnitedEditzz, dikutip Minggu (11/6/2023).

"Dia (CR7) tidak dibayar datang ke Indonesia, namun lain dengan dia......," balas komentar netizen Indonesia lainnya.