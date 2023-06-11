Manajer Timnas Indonesia Sebut Sandy Walsh Kemungkinan Main Lawan Argentina, Ini Penyebabnya!

Sandy Walsh disebut masih punya kemungkinan main lawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)

MANAJER Timnas Indonesia, Sumardji, menyebut Sandy Walsh kemungkinan main lawan Argentina. Pasalnya, cedera yang dialami bek kanan KV Mechelen itu dianggap tidak terlalu serius sehingga masih bisa diterapi dalam beberapa waktu ke depan.

Sandy Walsh merupakan salah satu dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu 14 Juni 2023.

Lima hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023. Sayangnya, Sandy Walsh telah dikonfirmasi cedera jelang laga FIFA Matchday Juni 2023.

Sandy Walsh yang mengalami cedera dipastikan absen saat Timnas Indonesia kontra Palestina. Namun, Sumardji mengatakan bek 28 tahun itu kemungkinan akan tampil kala Timnas Indonesia melawan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- yang diperkuat Emiliano Martinez dkk.

"(Sandy Walsh) Untuk pertandingan lawan Palestina kemungkinan kecil belum (bisa tampil), tetapi ketika lawan Argentina Insya Allah bisa dimainkan," ungkap Sumardji kepada awak media, dikutip Minggu (11/6/2023).

Penyebabnya, lanjut Sumardji, berdasarkan pemeriksaan MRI, cedera yang dialami Sandy Walsh relatif tida terlalu serius. Sehingga, masalah yang dialami oleh Sandy Walsh masih bisa diterapi oleh tim medis dalam beberapa waktu ke depan.