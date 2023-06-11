Waketum PSSI-nya Palestina Sebut Timnas Palestina Bawa Misi Khusus Jelang Hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

Timnas Palestina tiba di Indonesia pada Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB (Foto: PSSI)

WAKIL Ketua Umum (Waketum) Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Susan Shalabi menyebut jika Timnas Palestina membawa misi khusus datang ke Indonesia. Bukan hanya sekadar sepakbola, Susan mengatakan misi khusus Palestina adalah mempererat hubungan dengan Indonesia.

"Targetnya untuk mempererat hubungan saudara antara masyarakat Indonesia dan Palestina," ucap Susan Shalabi di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. Adapun laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu 14 Juni 2023.

Susan Shalabi mengatakan tali persaudaraan Palestina dan Indonesia memang harus terus diperkuat. Jadi, sangat perlu dalam berbagai momentum kedua negara saling berjumpa.

Dia berharap tidak hanya Palestina yang bisa berlaga di Indonesia, tetapi juga sebaliknya. Hal itu agar Timnas Indonesia bisa merasakan atmosfer berlaga di Palestina.

"Kami berharap ketika suatu saat nanti kalian (Indonesia) bisa datang ke Palestina. Itu untuk memainkan pertandingan persahabatan juga. Insya Allah," ucapnya menambahkan.