Musim Gila Penyerang Manchester City Julian Alvarez: Juara Piala Dunia 2022 hingga Sabet Treble Winners!

MUSIM gila penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Pemain asal Argentina itu berhasil menyabet gelar prestisius, mulai Piala Dunia 2022 hingga sabet treble winners.

Nama Julian Alvarez seketika jadi perbincangan publik sepakbola dunia. Tak mengherankan, pasalnya pemain 23 tahun itu benar-benar menggila di musim 2022-2023.

Sekadar informasi, Julian Alvarez gabung ke Manchester City ada awal musim 2022-2023. Ia diboyong ke Etihad Stadium dari klub Argentina, River Plate.

Kepindahannya ke Manchester biru, ternyata seperti jadi berkah baginya. Bagaimana tidak, di usianya yang masih 23 tahun, Julian Alvarez sudah empat trofi bergengsi, baik di level klub maupun negara.

Di level negara, Julian Alvarez sukses mengantar Timnas Argentina jadi kampiun Piala Dunia 2022. Di partai final, Julian Alvarez dkk mengalahkan Prancis 4-2 via adu penalti setelah imbang 3-3 selama 120 menit!

Kelar Piala Dunia 2022, Julian Alvarez menggila di level klub. Bersama Manchester City, ia berhasil menorehkan treble winners yakni Liga Inggirs, Piala FA, dan Liga Champions musim 2022-2023.

Di Liga Inggris, Julian Alvarez dan kolega sanggup mengalahkan perebutan gelar dengan Arsenal. Manchester City finis sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 89 poin, unggul lima angka dari Arsenal.