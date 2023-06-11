Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Musim Gila Penyerang Manchester City Julian Alvarez: Juara Piala Dunia 2022 hingga Sabet Treble Winners!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:51 WIB
Musim Gila Penyerang Manchester City Julian Alvarez: Juara Piala Dunia 2022 hingga Sabet Treble Winners!
Julian Alvarez berhasil membawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MUSIM gila penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Pemain asal Argentina itu berhasil menyabet gelar prestisius, mulai Piala Dunia 2022 hingga sabet treble winners.

Nama Julian Alvarez seketika jadi perbincangan publik sepakbola dunia. Tak mengherankan, pasalnya pemain 23 tahun itu benar-benar menggila di musim 2022-2023.

Julian Alvarez

Sekadar informasi, Julian Alvarez gabung ke Manchester City ada awal musim 2022-2023. Ia diboyong ke Etihad Stadium dari klub Argentina, River Plate.

Kepindahannya ke Manchester biru, ternyata seperti jadi berkah baginya. Bagaimana tidak, di usianya yang masih 23 tahun, Julian Alvarez sudah empat trofi bergengsi, baik di level klub maupun negara.

Di level negara, Julian Alvarez sukses mengantar Timnas Argentina jadi kampiun Piala Dunia 2022. Di partai final, Julian Alvarez dkk mengalahkan Prancis 4-2 via adu penalti setelah imbang 3-3 selama 120 menit!

Kelar Piala Dunia 2022, Julian Alvarez menggila di level klub. Bersama Manchester City, ia berhasil menorehkan treble winners yakni Liga Inggirs, Piala FA, dan Liga Champions musim 2022-2023.

Di Liga Inggris, Julian Alvarez dan kolega sanggup mengalahkan perebutan gelar dengan Arsenal. Manchester City finis sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 89 poin, unggul lima angka dari Arsenal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.webp
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/30/john_terry.jpg
John Terry Turun Gunung! Legenda Chelsea Latih Ole Romeny Cs?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement