8 Klub yang Pernah Raih Treble Winners, Nomor 1 Manchester City!

SEBANYAK 8 klub yang pernah raih treble winners akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya, Manchester City, yang baru saja memastikan juara Liga Champions 2022-2023, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Meraih treble winners merupakan satu pencapaian terbaik sebuah klub sepanjang sejarah. Biasanya, istilah treble winners disematkan kepada klub yang berhasil meraih dua gelar juara di kompetisi domestik plus satu kompetisi di tanah Eropa.

Sejauh ini baru ada delapan klub saja yang berhasil menorehkan prestasi tersebut. Lantas, siapa saja 8 klub yang dimaksud?

Berikut daftar 8 klub yang pernah raih treble winners:

8. Celtic





Dimulai dari Glasgow Celtic. Klub asal Skotlandia ini berhasil menorehkan treble winners pada musim 1966-1967.

Bahkan, Celtic tak cuma menjuarai tiga kompetisi saja. Celtic berhasil membawa pulang empat trofi dalam satu musim. Gelar juara itu meliputi Liga Skotlandia, Piala Skotlandia, Liga Piala Skotlandia, dan Liga Champions.

7. Ajax Amsterdam





Kemudian ada Ajax Amsterdam, klub asal Belanda. Sejarah mencatat, Ajax Amsterdam pernah menjuarai tiga trofi major sejauh ini.

Itu ditorehkan pada musim 1971-1972. Adapun treble winners yang diraih Ajax Amsterdam meliputi juara Liga Belanda, Piala Belanda, dan Liga Champions.

6. PSV Eindhoven





Tak hanya Ajax Amsterdam, klub Belanda lain yang pernah meraih treble winners adalah PSV Eindhoven. Itu diraih PSV Eindhoven pada musim 1987-1988.

Ketika itu berjuluk Boeren tersebut berhasil memenangkan tiga kompetisi bergengsi. Di antaranya, Liga Belanda, Piala Belanda, dan Liga Champions.