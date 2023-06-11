Massimiliano Allegri Dirumorkan Bakal Latih Cristiano Ronaldo Lagi di Al Nassr, Agen Buka Suara

MASSIMILIANO Allegri dirumorkan bakal latih Cristiano Ronaldo lagi di Al Nassr, agen buka suara. Menurut Giovanni Branchini, agen yang mewakili Massimiliano Allegri, kliennya akan tetap melatih di Juventus.

Kabar mengejutkan datang dari La Gazzetta dello Sport pada Sabtu (10/6/2023) kemarin. Menurut warta dari media Italia tersebut, Massimiliano Allegri melakukan pertemuan dengan perwakilan klub Arab Saudi.

Ada dua klub yang dikabarkan berminat kepadanya, yaitu Al Nassr dan Al Hilal. Jika gabung Al Nassr, maka dia akan kembali bersatu dengan mantan anak asuhnya di Juventus, Cristiano Ronaldo.

Namun demikian, Giovanni Branchini selaku agennya, mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dia meyakini bahwa Allegri akan tetap melatih Juventus di musim depan.

“Saya pikir Allegri terlibat dalam proyek Juventus, yang mana sulit, namun dia menerimanya,” kata Branchini kepada Sky Sport Italia di Istanbul ketika menghadiri laga final Liga Champions 2022-2023 antara Inter Milan kontra Manchester City.

“Saya pikir tidak akan ada hal besar yang terjadi. Dia dan klub sudah sangat jelas mengenai hal ini,” tambah Branchini.