Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Massimiliano Allegri Dirumorkan Bakal Latih Cristiano Ronaldo Lagi di Al Nassr, Agen Buka Suara

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |03:05 WIB
Massimiliano Allegri Dirumorkan Bakal Latih Cristiano Ronaldo Lagi di Al Nassr, Agen Buka Suara
Massimiliano Allegri dirumorkan bakal latih klub Arab Saudi (Foto: REUTERS)
A
A
A

MASSIMILIANO Allegri dirumorkan bakal latih Cristiano Ronaldo lagi di Al Nassr, agen buka suara. Menurut Giovanni Branchini, agen yang mewakili Massimiliano Allegri, kliennya akan tetap melatih di Juventus.

Kabar mengejutkan datang dari La Gazzetta dello Sport pada Sabtu (10/6/2023) kemarin. Menurut warta dari media Italia tersebut, Massimiliano Allegri melakukan pertemuan dengan perwakilan klub Arab Saudi.

Massimiliano Allegri

Ada dua klub yang dikabarkan berminat kepadanya, yaitu Al Nassr dan Al Hilal. Jika gabung Al Nassr, maka dia akan kembali bersatu dengan mantan anak asuhnya di Juventus, Cristiano Ronaldo.

Namun demikian, Giovanni Branchini selaku agennya, mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dia meyakini bahwa Allegri akan tetap melatih Juventus di musim depan.

“Saya pikir Allegri terlibat dalam proyek Juventus, yang mana sulit, namun dia menerimanya,” kata Branchini kepada Sky Sport Italia di Istanbul ketika menghadiri laga final Liga Champions 2022-2023 antara Inter Milan kontra Manchester City.

“Saya pikir tidak akan ada hal besar yang terjadi. Dia dan klub sudah sangat jelas mengenai hal ini,” tambah Branchini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pelatih_timnas_futsal_vietnam_u_19_nguyen_tuan_an.jpg
Vietnam Sesumbar Siap Kejutkan Timnas Futsal Indonesia U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement