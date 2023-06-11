Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Sergio Ramos Dapat Tawaran dari Klub Arab Saudi Al Ahli, Begini Detail Kontrak dan Gajinya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:19 WIB
Sergio Ramos Dapat Tawaran dari Klub Arab Saudi Al Ahli, Begini Detail Kontrak dan Gajinya
Sergio Ramos kabarnya mendapatkan tawaran gabung klub Arab Saudi Al Hali (Foto: REUTERS)
A
A
A

SERGIO Ramos dapat tawaran dari klub Arab Saudi, Al Ahli, menurut kabar dari jurnalis Ekrem Konur. Menurut klaim dari sang jurnalis pada akun Twitter-nya @Ekremkonur, Al Ahli menawarkan kontrak berdurasi dua tahun plus satu tahun perpanjangan.

Sebelumnya, Ekrem Konur telah mewartakan bahwa tawaran untuk Ramos adalah senilai 20 juta dolar Amerika Serikat setahun. Jika dirupiahkan maka itu setara Rp297 miliar per tahun.

Sergio Ramos

Sergio Ramos memang tersedia di pasar transfer secara gratis setelah dilepas Paris Saint-Germain (PSG). Kontraknya habis di akhir bulan Juni ini dan itu tidak akan diperpanjang.

Sergio Ramos meninggalkan klub yang telah dibelanya sejak musim panas 2021 silam. Pada musim ini, Ramos sebenarnya telah membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan setelah melakoni 45 pertandingan di semua ajang, dan berhasil mencetak empat gol.

Namun, mengingat usianya sudah 37 tahun, PSG memutuskan untuk tidak memperbaruinya. Berkarier di luar Eropa pun menjadi pilihan yang cukup masuk akal mengingat usianya.

