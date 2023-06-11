Disambut Hangat di Bandara Soetta, Kiper Timnas Palestina: Saya Suka Orang Indonesia

Pemain Palestina berfoto bersama para suporter yang menyambut di Bandara Soetta (Foto: MPI/Irfan Maulana)

DISAMBUT hangat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), kiper Timnas Palestina Rami Hamadeh mengaku menyukai masyarakat Indonesia. Skuad Timnas Palestina hendak menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Skuad Palestina sudah tiba di Indonesia, tepatnya Bandara Soetta, Banten, pada Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Kehadiran tim asuhan Makram Daboub tersebut disambut hangat oleh masyarakat Indonesia di Bandara Soetta.

Spanduk besar bertuliskan ‘Selamat Datang Palestina’ dibentangkan oleh para penggemar. Para penggemar juga menyanyikan yel-yel sebagai bentuk penerimaan serta dukungan kepada Palestina.

Hamadeh mengaku tersanjung dengan sambutan dari masyarakat Indonesia. Kiper berusia 29 tahun itu pun mengaku menyukai masyarakat Indonesia yang bersedia menerima skuad Timnas Palestina dengan tangan terbuka.

“Saya menyukai orang Indonesia, terima kasih masyarakat Indonesia,” kata Hamadeh kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/6/2023).