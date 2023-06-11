Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Jelaskan Mengapa Laga Timnas Indonesia vs Palestina Lebih dari Sekadar Pertandingan FIFA Matchday Juni 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |01:06 WIB
SAMBUT kedatangan Timnas Palestina, Erick Thohir sebut pertandingan Timnas Indonesia kontra negara Timur Tengah tersebut adalah kepentingan nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut hangat kedatangan Timnas Palestina di Indonesia.

Skuad Timnas Palestina sudah mendarat di Indonesia, tepatnya Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakoni laga persahabatan FIFA Matchday Juni 2023.

Timnas Palestina

Laga itu nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang menyangkut kepentingan nasional.

"Karena ini (pertandingan melawan Palestina) adalah kepentingan nasional. Dan ini salah satu dari dua pertandingan besar yang akan digelar di bulan Juni 2023. Merah Putih lebih tinggi di atas segalanya,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (10/6/2023).

Meski begitu, Timnas Indonesia juga tetap perlu menyasar kemenangan dalam laga ini. Pada saat ini, pelatih Shin Tae-yong tengah memimpin pemusatan latihan alias TC yang telah dimulai sejak 5 Juni 2023 lalu.

