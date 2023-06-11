Advertisement
LIGA INDONESIA

Jika Jesse Lingard Gabung Bali United, Segini Gaji yang Harus Dibayar Serdadu Tridatu!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:23 WIB
JIKA Jesse Lingard gabung Bali United, segini gaji yang harus dibayar Serdadu Tridatu. Sekadar diketahui, mantan pemain Manchester United itu belakangan ini tengah dirumorkan akan bergabung dengan Serdadu Tridatu - julukan Bali United.

Rumor itu mencuat usai Jesse Lingard membuat pernyataan mengejutkan saat berkunjung ke Indonesia menghadiri acara perusahaan perlengkapan olahraga. Dalam kesempatan itu, pemain 30 tahun tersebut ditanya soal masa depannya.

Jesse Lingard

Jesse Lingard pun memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya soal klub mana yang bakal dia pilih jika memutuskan berkarier di Indonesia. Eks Manchester United itu mengaku tertarik untuk bermain bersama Bali United.

“Tentu saja Bali United,” ungkap Jesse Lingard di Hotel InterContinental, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/6/2023) lalu.

Sebagai informasi, Jesse Lingard saat ini berstatus tanpa klub usai kontraknya tak diperpanjang oleh Nottingham Forest. Pemain 30 tahun itu direkrut Nottingham Forest dari Manchester United pada Juli 2022 dengan status bebas transfer.

Namun, performa Jesse Lingard tak terlalu menonjol selama satu musim bersama Nottingham Forest. Tercatat, pemain asal Inggris itu hanya mencetak dua assist dan dua gol dari 20 pertandingan di semua kompetisi untuk The Forest. Kendati begitu, Jesse Lingard digaji dengan angka yang cukup mahal.

