Arema FC Resmi Gaet 2 Pemain Timnas Indonesia U-20 Jelang Liga 1 2023-2024

MALANG – Arema FC resmi gaet 2 pemain Timnas Indonesia U-20 jelang Liga 1 2023-2024. Adapun dua pemain Timnas Indonesia U-20 yang dimaksud yakni Ginanjar Wahyu dan Achmad Maulana Syarif.

Ginanjar Wahyu dan Achmad Maulana Syarif didatangkan Arema FC dengan status pemain pinjaman dari Persija Jakarta. Keduanya dikontrak sebagai pemain pinjaman selama satu musim penuh di Liga 1 2023-2024.

"Kami secara resmi telah merekrut Ginanjar Wahyu dan Achmad Maulana Syarif," ucap Manajer Arema FC, Wibie Dwi Andriyas, dikonfirmasi pada Minggu (11/6/2023).

Lebih lanjut, Wibie Dwi Andriyas mengatakan bahwa perekrutan kedua pemain itu merupakan rekomendasi dari tim pelatih. Ginanjar dan Achmad diboyong lantaran Arema FC melihat kedua pemain itu memiliki prospek ke depan lantaran masih berusia muda.

"Tentu pertimbangan teknis menjadi yang utama, berikutnya keduanya memiliki prospek ke depan karena masih berusia muda," tuturnya.

Di sisi lain, Wibie Dwi Andriyas pun mengaku tidak mendatangkan pemain muda hanya untuk memenuhi regulasi Liga 1 2023-2024. Dia menegaskan tim pelatih harus memaksimalkan kualitas pemain-pemain muda untuk menjadi penggerak Arema FC.

"Regulasi harus ada usia 21, dan lainnya. Salah satunya untuk mengangkat anak-anak Malang, ini sudah mulai kita. Akademi dibenahi, supaya maju anak-anak Malang ini. Kita manfaatkan untuk maksimalkan anak muda, makanya kita ambil asing yang bagus," ungkap Wibie Dwi Andriyas.