Kelar Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola Beri Peringatan Keras kepada Real Madrid!

KELAR bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola beri peringatan keras kepada Real Madrid. Kata Pep Guardiola, peringatan itu berisikan Real Madrid harus waspada, sebab Manchester City akan segera mengejar perolehan trofi raksasa Spanyol tersebut.

Untuk diketahui kembali, Manchester City sukses membwa pulang trofi si kuping besar usai menaklukkan Inter Milan 1-0, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB. Gol kemenangan Manchester City dicetak oleh Rodri pada menit ke-68.

Pencapaian tersebut sekaligus membuat Manchester City meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Kesuksesan itu pun disambut gembira sang pelatih, Pep Guardiola.

Meski saat ini Manchester City baru dapat satu trofi, pelatih asal Spanyol itu yakin, The Citizens (julukan Manchester City) mampu bersaing ketat ke depannya. Bahkan, ia menyatakan siap menyalip perolehan 14 trofi Liga Champions milik Real Madrid.

“Hati-hati Real Madrid, kami masih kurang 13 trofi UCL, tetapi kami datang untuk kalian. Kami sedang dalam perjalanan!” kata Pep Guardiola dikutip dari BBC, Minggu (11/6/2023).

“Jika kalian tidur sebentar, kami akan mengejarnya,” lanjutnya.