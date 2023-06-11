Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Antar Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola Dapat Pesan Penting dari Sir Alex Ferguson!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:06 WIB
Antar Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola Dapat Pesan Penting dari Sir Alex Ferguson!
Pep Guardiola berhasil antar Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

ANTAR Manchester City juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola dapat pesan penting dari Sir Alex Ferguson. Hal itu diungkap langsung oleh pelatih asal Spanyol tersebut kelar final Liga Champions 2022-2023, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi seperti Sir Alex Ferguson. Dia (Ferguson) mengirimi saya pesan pagi ini,” kata Pep Guardiola, dikutip dari situs resmi UEFA, Minggu (11/6/2023).

Pep Guardiola

Sebagaimana diketahui, Manchester City keluar sebagai juara usai kalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki. Adapun satu gol kemenangan itu dicetak oleh Rodri pada menit ke-68.

Kemenangan ini, membuat Manchester City meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Selain itu, trofi si kuping besar melengkapi gelar juara Liga Inggris dan Piala FA, yang sebelumnya diraih oleh Manchester City.

Dengan demikian tim berjuluk The Citizens itu, menutup musim 2022-2023 dengan raihan treble winners. Capaian treble winners ini membuat Pep Guardiola menyamakan keberhasilan Sir Alex Ferguson saat membawa Manchester United treble winners pada musim 1998-1999.

Pep Guardiola mengaku bangga bisa memiliki prestasi yang sama seperti Sir Alex Ferguson. Di lain sisi, Pep Guardiola sudah tidak sabar merayakan pencapaiannya bersama Manchester City musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_malaysia.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia U-19 Vs Vietnam di Semifinal Piala AFF U-19 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement