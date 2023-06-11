Antar Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola Dapat Pesan Penting dari Sir Alex Ferguson!

ANTAR Manchester City juara Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola dapat pesan penting dari Sir Alex Ferguson. Hal itu diungkap langsung oleh pelatih asal Spanyol tersebut kelar final Liga Champions 2022-2023, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi seperti Sir Alex Ferguson. Dia (Ferguson) mengirimi saya pesan pagi ini,” kata Pep Guardiola, dikutip dari situs resmi UEFA, Minggu (11/6/2023).

Sebagaimana diketahui, Manchester City keluar sebagai juara usai kalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki. Adapun satu gol kemenangan itu dicetak oleh Rodri pada menit ke-68.

Kemenangan ini, membuat Manchester City meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Selain itu, trofi si kuping besar melengkapi gelar juara Liga Inggris dan Piala FA, yang sebelumnya diraih oleh Manchester City.

Dengan demikian tim berjuluk The Citizens itu, menutup musim 2022-2023 dengan raihan treble winners. Capaian treble winners ini membuat Pep Guardiola menyamakan keberhasilan Sir Alex Ferguson saat membawa Manchester United treble winners pada musim 1998-1999.

Pep Guardiola mengaku bangga bisa memiliki prestasi yang sama seperti Sir Alex Ferguson. Di lain sisi, Pep Guardiola sudah tidak sabar merayakan pencapaiannya bersama Manchester City musim ini.