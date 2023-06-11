Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Inter Milan Dipermalukan Manchester City 0-1 di Final Liga Champions 2022-2023, Simone Inzaghi Ngamuk!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:25 WIB
Inter Milan Dipermalukan Manchester City 0-1 di Final Liga Champions 2022-2023, Simone Inzaghi Ngamuk!
Simone Inzaghi kecewa dan kesal Inter Milan gagal juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

INTER Milan dipermalukan Manchester City 0-1 di final Liga Champions 2022-2023, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB. Melihat hasil itu, Simone Inzaghi kesal dan menyebut timnya tak pantas menerima kekalahan.

Selain itu, Inzaghi tak habis pikir, timnya sama sekali tidak bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Namun, ia tetap memberi apresiasi kepada para pemainnya yang sudah berjuang 90 menit di lapangan.

Inter Milan

“Penyesalan adalah hal yang wajar. Kalah adalah hal terburuk dalam olahraga. Pada saat yang sama, para pemain harus bangga dengan musim dan penampilan di final,” ucap Inzaghi di lansir dari BBC International.

“Kami bermain melawan tim hebat, tetapi kami jelas tidak pantas kalah,” ucap Inzaghi, menambahkan.

Inzaghi pun mengatakan bahwa anak asuhnya bermain sangat baik menghadapi Manchester City. Ia juga heran mengapa tidak ada gol yang bersarang ke gawang The Citizens (julukan Man City), meski punya banyak peluang.

“Ini sepakbola, dari kekecewaan inilah Anda tumbuh. Saya masih bertanya-tanya bagaimana mungkin kami tidak mencetak gol pada akhirnya. Kami jelas pantas mendapatkan lebih,” lanjutnya.

