Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Josep Guardiola, Pelatih Pertama yang Cetak Treble Winners Bersama 2 Klub Berbeda

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:24 WIB
Josep Guardiola, Pelatih Pertama yang Cetak Treble Winners Bersama 2 Klub Berbeda
Josep Guardiola berhasil bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JOSEP Guardiola atau yang biasa disapa Pep Guardiola menjadi pelatih pertama yang cetak treble winners bersama dua klub berbeda. Rekor tersebut didapat Pep Guardiola usai sukses membawa Manchester City menjuarai Liga Champions 2022-2023.

The Citizens –julukan Manchester City– keluar sebagai kampiun Liga Champions 2022-2023 setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di final. Gol Rodri pada menit ke-68 menjadi satu-satunya gol kemenangan Manchester City di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Manchester City

Dengan tambahan gelar Liga Champions 2022-2023, Manchester City berhasil meraih treble winners pertamanya. Sebelumnya, The Citizens memastikan gelar juara Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023. The Citizens sekaligus menyamai treble winners yang pernah diraih Manchester United pada musim 1998-1999.

Kesuksesan Manchester City merebut treble winners di musim 2022-2023 mencatatkan rekor dan sejarah baru bagi Pep Guardiola. Dilansir dari Opta Joe, Pep Guardiola telah memenangkan treble winners untuk kedua kalinya dalam kariernya sebagai pelatih.

Pep Guardiola sekaligus menjadi pelatih pertama yang meraih treble winners bersama dua klub berbeda. Sebelumnya, Pep Guardiola sukses meraih treble winners pertama kalinya saat menangani Barcelona pada musim 2008-2009.

Saat itu, Barcelona yang diperkuat Lionel Messi menjuarai Liga Champions, Liga Spanyol dan Copa del Rey. Selain itu, Pep Guardiola sukses merengkuh trofi Liga Champions ketiganya sepanjang kariernya sebagai pelatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib vs PSM di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement