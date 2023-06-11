Josep Guardiola, Pelatih Pertama yang Cetak Treble Winners Bersama 2 Klub Berbeda

JOSEP Guardiola atau yang biasa disapa Pep Guardiola menjadi pelatih pertama yang cetak treble winners bersama dua klub berbeda. Rekor tersebut didapat Pep Guardiola usai sukses membawa Manchester City menjuarai Liga Champions 2022-2023.

The Citizens –julukan Manchester City– keluar sebagai kampiun Liga Champions 2022-2023 setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di final. Gol Rodri pada menit ke-68 menjadi satu-satunya gol kemenangan Manchester City di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Dengan tambahan gelar Liga Champions 2022-2023, Manchester City berhasil meraih treble winners pertamanya. Sebelumnya, The Citizens memastikan gelar juara Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023. The Citizens sekaligus menyamai treble winners yang pernah diraih Manchester United pada musim 1998-1999.

Kesuksesan Manchester City merebut treble winners di musim 2022-2023 mencatatkan rekor dan sejarah baru bagi Pep Guardiola. Dilansir dari Opta Joe, Pep Guardiola telah memenangkan treble winners untuk kedua kalinya dalam kariernya sebagai pelatih.

Pep Guardiola sekaligus menjadi pelatih pertama yang meraih treble winners bersama dua klub berbeda. Sebelumnya, Pep Guardiola sukses meraih treble winners pertama kalinya saat menangani Barcelona pada musim 2008-2009.

Saat itu, Barcelona yang diperkuat Lionel Messi menjuarai Liga Champions, Liga Spanyol dan Copa del Rey. Selain itu, Pep Guardiola sukses merengkuh trofi Liga Champions ketiganya sepanjang kariernya sebagai pelatih.