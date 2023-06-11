5 Rekor Manchester City Setelah Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Samai Treble Winners Manchester United!

SEBANYAK 5 rekor Manchester City setelah juara Liga Champions 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari lima rekor yang diperoleh The Citizens -julukan Manchester City, salah satu di antaranya adalah sukses menyamai treble winners rival sekotanya, Manchester United!

Manchester City dipastikan jadi kampiun Liga Champions 2022-2023 setelah menang tipis 1-0 atas Inter Milan di partai final. Duel panas kedua tim tersebut disuguhkan di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Pahlawan kemenangan Manchester City pada laga itu adalah Rodri yang mencetak gol via sepakan kerasnya pada menit ke-68. Menariknya, sejumlah rekor telah dicatatkan Manchester City setelah juara Liga Champions 2022-2023. Lantas, apa sajakah rekornya?

Berikut 5 Rekor Manchester City Setelah Juara Liga Champions 2022-2023:

5. Juara Baru





Kesuksesan Manchester City mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di final Liga Champions 2022-2023 membuat mereka dinobatkan sebagai juara baru Liga Champions. Dalam sejarahnya, The Citizens baru sekali memenangkan trofi si Kuping Besar itu. Sebelumnya, Manchester City dikalahkan Chelsea 0-1 pada final Liga Champions 2020-2021 lalu.

Sementara itu, gelar terbanyak Liga Champions masih didominasi oleh Real Madrid dengan mengoleksi total 14 trofi, jauh meninggalkan klub-klub lain. Adapun, pesaing terdekat Real Madrid yakni AC Milan yang menempati posisi kedua dengan mendulang tujuh trofi.

4. Cetak 100+ Gol Lebih Banyak daripada Kebobolan

Manchester City telah mencetak 100+ gol lebih banyak daripada kebobolan mereka dalam tiga dari lima musim terakhirnya. Tiga musim terakhir The Citizens yang dimaksud adalah pada 2018-2019, 2021-2022, dan 2022-2023.

Sebelum kedatangan Pep Guardiola, tidak ada tim papan atas Inggris lain yang pernah melakukannya mencetak 100+ lebih banyak dari kebobolan mereka dalam satu kampanye. Tentunya, ini menjadi rekor tersendiri bagi klub yangs bermarkas di Etihad Stadium itu.