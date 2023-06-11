Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Rekor Manchester City Setelah Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Samai Treble Winners Manchester United!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:18 WIB
5 Rekor Manchester City Setelah Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Samai Treble Winners Manchester United!
Berikut 5 rekor Manchester City setelah juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 5 rekor Manchester City setelah juara Liga Champions 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari lima rekor yang diperoleh The Citizens -julukan Manchester City, salah satu di antaranya adalah sukses menyamai treble winners rival sekotanya, Manchester United!

Manchester City dipastikan jadi kampiun Liga Champions 2022-2023 setelah menang tipis 1-0 atas Inter Milan di partai final. Duel panas kedua tim tersebut disuguhkan di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Pahlawan kemenangan Manchester City pada laga itu adalah Rodri yang mencetak gol via sepakan kerasnya pada menit ke-68. Menariknya, sejumlah rekor telah dicatatkan Manchester City setelah juara Liga Champions 2022-2023. Lantas, apa sajakah rekornya?

Berikut 5 Rekor Manchester City Setelah Juara Liga Champions 2022-2023:

5. Juara Baru

Manchester City

Kesuksesan Manchester City mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di final Liga Champions 2022-2023 membuat mereka dinobatkan sebagai juara baru Liga Champions. Dalam sejarahnya, The Citizens baru sekali memenangkan trofi si Kuping Besar itu. Sebelumnya, Manchester City dikalahkan Chelsea 0-1 pada final Liga Champions 2020-2021 lalu.

Sementara itu, gelar terbanyak Liga Champions masih didominasi oleh Real Madrid dengan mengoleksi total 14 trofi, jauh meninggalkan klub-klub lain. Adapun, pesaing terdekat Real Madrid yakni AC Milan yang menempati posisi kedua dengan mendulang tujuh trofi.

4. Cetak 100+ Gol Lebih Banyak daripada Kebobolan

Manchester City

Manchester City telah mencetak 100+ gol lebih banyak daripada kebobolan mereka dalam tiga dari lima musim terakhirnya. Tiga musim terakhir The Citizens yang dimaksud adalah pada 2018-2019, 2021-2022, dan 2022-2023.

Sebelum kedatangan Pep Guardiola, tidak ada tim papan atas Inggris lain yang pernah melakukannya mencetak 100+ lebih banyak dari kebobolan mereka dalam satu kampanye. Tentunya, ini menjadi rekor tersendiri bagi klub yangs bermarkas di Etihad Stadium itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/50/1660201/klaim-jake-paul-menang-2-ronde-lawan-anthony-joshua-terbukti-hoaks-ini-fakta-dari-compubox-dgu.jpg
Klaim Jake Paul Menang 2 Ronde Lawan Anthony Joshua Terbukti Hoaks? Ini Fakta dari CompuBox
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/firman_utina_tengah_dan_sejumlah_direktur_akadem.jpg
Akademi Osasuna Didatangi 18 Direktur Klub Indonesia, Firman Utina Pulang Bawa Ilmu Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement