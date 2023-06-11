Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Juara Liga Champions Sepanjang Masa: Manchester City Juara Baru, Real Madrid Masih di Puncak!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:54 WIB
Daftar Juara Liga Champions Sepanjang Masa: Manchester City Juara Baru, Real Madrid Masih di Puncak!
Manchester City masuk daftar juara Liga Champions sepanjang masa (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR juara Liga Champions sepanjang masa akan dibahas Okezone di artikel ini terakhir. Dari deretan klub yang berhasil menyegel trofi si Kuping Besar itu, di antaranya Manchester City menjadi juara baru, sedangkan Real Madrid masih di puncak!

The Citizens -julukan Manchester City- menjadi juara baru usai sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di final Liga Champions 2022-2023. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Manchester City

Manchester City harus susah payah untuk menaklukkan Nerazzurri -julukan Inter Milan. Pada babak pertama tidak terlalu banyak peluang dan tak bagus-bagus amat di paruh kedua. Namun, tim besutan Pep Guardiola itu sukses memanfaatkan peluangnya untuk mencetak gol pada menit ke-68 lewat sepakan keras Rodri.

Gol semata wayang gelandang asal Spanyol itu bertahan hingga laga berakhir. Alhasil, Manchester City sukses meraih trofi Liga Champions 2022-2023 alias trofi si Kuping Besar pertamanya sekaligus merebut treble winners.

Sebelumnya, Manchester City sukses menjuarai Liga Inggris 2022-2023 dan Piala FA 2022-2023. Dengan demikian, Manchester City menjadi tim Inggris kedua dalam sejarah yang mampu meraih treble winner setelah rival sekotanya, Manchester United yang melakukan itu pada tahun 1999.

Halaman:
1 2
      
