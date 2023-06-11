Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Nestapa Kevin De Bruyne yang Selalu Cedera di Final Liga Champions

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |06:00 WIB
Nestapa Kevin De Bruyne yang Selalu Cedera di Final Liga Champions
Kevin De Bruyne selalu cedera di final Liga Champions (Foto: REUTERS)
A
A
A

NESTAPA Kevin De Bruyne yang selalu cedera di final Liga Champions. Meskipun berhasil menjadi juara, sang gelandang Manchester City kembali cedera dalam laga final Liga Champions pada 2022-2023.

The Citizens – julukan Manchester City – mengincar gelar juara Liga Champions perdananya di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut menjadi unggulan untuk meraih kemenangan di sini.

Kevin De Bruyne

Manchester City pun sukses mendominasi sebagian besar permainan di babak pertama. Namun, pertahanan Inter Milan yang rapat membuat laga masih imbang tanpa gol hingga setengah jam laga berjalan.

Sayangnya, Manchester City harus kehilangan Kevin De Bruyne pada menit ke-30. Sempat mencoba bertahan selama beberapa menit, sang playmaker asal Belgia akhirnya meninggalkan lapangan di menit ke-35, dengan Phil Foden mengambil alih tempatnya.

Ini nampak familiar karena pernah terjadi pada final Liga Champions 2020-2021. Kala itu, Kevin De Bruyne juga harus ditarik keluar pada menit ke-60 karena mengalami cedera wajah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.jpg
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/firman_utina_tengah_dan_sejumlah_direktur_akadem.jpg
Akademi Osasuna Didatangi 18 Direktur Klub Indonesia, Firman Utina Pulang Bawa Ilmu Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement