Nestapa Kevin De Bruyne yang Selalu Cedera di Final Liga Champions

NESTAPA Kevin De Bruyne yang selalu cedera di final Liga Champions. Meskipun berhasil menjadi juara, sang gelandang Manchester City kembali cedera dalam laga final Liga Champions pada 2022-2023.

The Citizens – julukan Manchester City – mengincar gelar juara Liga Champions perdananya di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut menjadi unggulan untuk meraih kemenangan di sini.

Manchester City pun sukses mendominasi sebagian besar permainan di babak pertama. Namun, pertahanan Inter Milan yang rapat membuat laga masih imbang tanpa gol hingga setengah jam laga berjalan.

Sayangnya, Manchester City harus kehilangan Kevin De Bruyne pada menit ke-30. Sempat mencoba bertahan selama beberapa menit, sang playmaker asal Belgia akhirnya meninggalkan lapangan di menit ke-35, dengan Phil Foden mengambil alih tempatnya.

Ini nampak familiar karena pernah terjadi pada final Liga Champions 2020-2021. Kala itu, Kevin De Bruyne juga harus ditarik keluar pada menit ke-60 karena mengalami cedera wajah.