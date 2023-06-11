Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Nasib Tragis Klub Liga Italia: Kalah di Final Liga Champions 2022-2023, Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:34 WIB
Nasib Tragis Klub Liga Italia: Kalah di Final Liga Champions 2022-2023, Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa!
Inter Milan menderita kekalahan di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEJUMLAH klub Liga Italia mengalami nasib tragis di kompetisi antarklub Benua Eropa pada musim 2022-2023. Di antaranya kalah di final Liga Champions 2022-2023, Liga Eropa 2022-2023 dan Liga Konferensi Eropa 2022-2023!

Teranyar, Inter Milan harus mengakui keunggulan Manchester City di final Liga Champions 2022-2023. Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- takluk dengan skor tipis 0-1 dari The Citizens -julukan Manchester City- pada laga yang digelar di Ataturk Olympic Stadium pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Inter Milan

Sebetulnya, Inter Milan sulit untuk ditembus di dan memiliki sejumlah peluang yang berbahaya sepanjang laga. Namun, Manchester City bermain lebih efektif sehingga sukses memanfaatkan peluangnya untuk mencetak gol pada menit ke-68 lewat sepakan keras Rodri.

Gol tunggal gelandang asal Spanyol itu bertahan hingga laga berakhir. Manchester City pun meraih trofi Liga Champions pertamanya sekaligus merebut treble winners-nya setelah sebelumnya menjuarai Liga Inggris 2022-2023 dan Piala FA 2022-2023.

Sebelum Inter Milan, AS Roma juga menjadi klub Italia yang mengalami nasib tragis. Giallorossi -julukan AS Roma- tumbang dari Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023 yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Kamis (1/6/2023) dini hari WIB.

Sebetulnya, AS Roma unggul lebih dulu dalam laga tersebut via gol Paulo Dybala pada menit ke-35 usai memanfaatkan umpan Gianluca Mancini. Namun, keunggulan AS Roma tidak bertahan lama setelah pada menit ke-55, Mancini mencetak gol bunuh diri.

Halaman:
1 2
      
