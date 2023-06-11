Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2022-2023: Erling Haaland Rebut Sepatu Emas!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |04:59 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2022-2023: Erling Haaland Rebut Sepatu Emas!
Erling Haaland mengantarkan Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 selagi menjadi top skor (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Champions 2022-2023 akan dibahas di sini. Erling Haaland keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan catatan 12 gol selagi mengantar Manchester City menjadi juara.

Ya, Manchester City sukses merebut trofi Liga Champions 2022-2023. Di final, klub berjuluk The Citizens tersebut mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Manchester City

Erling Haaland tidak mencetak gol dalam laga ini. Sebab, gol penentu kemenangan itu diukir oleh Rodri setelah Haaland kesulitan untuk mendapatkan peluang di sepanjang laga karena dijaga ketat.

Terlepas dari kegagalannya mencetak gol di laga final, Erling Haaland tetap finis sebagai top skor Liga Champions 2022-2023. Bomber asal Norwegia ini sukses mencetak 12 gol di sepanjang musim ini di pentas Liga Champions.

Lebih memukaunya, dia pernah mencetak lima gol dalam satu laga di Liga Champions musim ini. Momen tersebut terjadi ketika Manchester City melipat RB Leipzig 7-0 di leg kedua babak 16 besar yang dimainkan di Etihad Stadium.

Musim ini memang berjalan luar biasa bagi Haaland. Meski baru menjalani musim debutnya, bomber berusia 22 tahun itu sukses mencetak 52 gol dari 53 pertandingan di semua ajang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/51/1660237/rising-stars-tenis-dunia-siap-meriahkan-mgm-macau-tennis-masters-2025-streaming-di-vision-mbw.webp
Rising Stars Tenis Dunia Siap Meriahkan MGM Macau Tennis Masters 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_foto_crash.jpg
Marc Marquez Disebut Tak Punya Magis seperti Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement