Daftar Top Skor Liga Champions 2022-2023: Erling Haaland Rebut Sepatu Emas!

DAFTAR top skor Liga Champions 2022-2023 akan dibahas di sini. Erling Haaland keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan catatan 12 gol selagi mengantar Manchester City menjadi juara.

Ya, Manchester City sukses merebut trofi Liga Champions 2022-2023. Di final, klub berjuluk The Citizens tersebut mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) dini hari WIB.

Erling Haaland tidak mencetak gol dalam laga ini. Sebab, gol penentu kemenangan itu diukir oleh Rodri setelah Haaland kesulitan untuk mendapatkan peluang di sepanjang laga karena dijaga ketat.

Terlepas dari kegagalannya mencetak gol di laga final, Erling Haaland tetap finis sebagai top skor Liga Champions 2022-2023. Bomber asal Norwegia ini sukses mencetak 12 gol di sepanjang musim ini di pentas Liga Champions.

Lebih memukaunya, dia pernah mencetak lima gol dalam satu laga di Liga Champions musim ini. Momen tersebut terjadi ketika Manchester City melipat RB Leipzig 7-0 di leg kedua babak 16 besar yang dimainkan di Etihad Stadium.

Musim ini memang berjalan luar biasa bagi Haaland. Meski baru menjalani musim debutnya, bomber berusia 22 tahun itu sukses mencetak 52 gol dari 53 pertandingan di semua ajang.