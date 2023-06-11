Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Jadi Klub Kedua Inggris yang Cetak Treble Winners

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |04:06 WIB
Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023, Jadi Klub Kedua Inggris yang Cetak Treble Winners
Manchester City memenangkan final Liga Champions 2022-2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER City juara Liga Champions 2022-2023 dan jadi klub kedua Inggris yang cetak treble winners. The Citizens – julukan Manchester City – mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di final Liga Champions 2022-2023.

Laga yang digelar di Ataturk Olympic Stadium, Minggu (11/6/2023) berlangsung dengan sengit selama 90 menit. Manchester City mendominasi namun kesulitan menembus rapatnya pertahanan Inter Milan.

Manchester United

Namun, momen emas tersebut tiba pada menit ke-68 ketika bola liar menghampiri Rodri. Sang gelandang Timnas Spanyol pun langsung menyambarnya untuk merobek gawang kawalan Andre Onana.

Skor 1-0 sudah cukup bagi Manchester City untuk meraih kemenangan. Mereka pun meraih trofi Si Kuping Besar pertamanya sepanjang sejarah klub.

Tak hanya itu, gelar ini juga melengkapi treble winners. Itu merupakan sebutan untuk keberhasilan suatu klub menjuarai tiga kompetisi berbeda yang presitius di akhir musim.

Sebelumnya, Manchester City telah lebih dulu meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023 setelah menyalip Arsenal di pekan-pekan terakhir. Kemudian, mereka mengalahkan Manchester United di final Piala FA 2022-2023 dengan skor 2-1 pada pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
