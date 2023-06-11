Final Liga Champions 2022-2023: Rodri Bawa Manchester City Unggul 1-0 atas Inter Milan!

HASIL final Liga Champions 2022-2023 akan dibahas di sini. Manchester City untuk sementara unggul 1-0 atas Inter Milan pada menit ke-68 berkat gol yang diciptakan oleh Rodri.

Manchester City mendominasi permainan di sepanjang laga. Namun, kesulitan mencetak gol karena pertahanan rapat Inter Milan.

Namun, momentum pada menit ke-68 tidak disia-siakan Rodri. Bola liar dari percobaan Bernardo Silva di sayap kanan menghampiri gelandang asal Spanyol tersebut. Rodri pun menyambarnya dengan tembakan keras yang membuahkan gol pembuka untuk Manchester City.