HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disambut Hangat Suporter Indonesia, Wapres PSSI-nya Palestina: Indonesia Punya Tempat Spesial di Hati Kami

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:38 WIB
Disambut Hangat Suporter Indonesia, Wapres PSSI-nya Palestina: Indonesia Punya Tempat Spesial di Hati Kami
Timnas Palestina disambut di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: MPI/Irfan Maulana)
DISAMBUT hangat suporter Indonesia, Wakil Presiden Asosiasi Sepakbola Palestina (PFA), Susan Shalabi, memberi respons. Dia mengakui hubungan baik di antara kedua negara membuat Indonesia punya tempat spesial di hati masyarakat Palestina.

Timnas Palestina sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta jelang menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni 2023.

Timnas Palestina

Setelah mendapat sambutan hangat di Bandara Soekarno-Hatta, Susan Shalabi selaku Wapres PFA pun berbicara tentang hubungan erat kedua negara. Sebab, ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, melainkan juga simbol hubungan baik di antara Palestina dan Indonesia.

“Kita (Palestina) tahu Indonesia mempunyai tempat spesial di hati orang-orang Palestina. Hubungan antara kedua negara bukan hanya soal teman dekat, tetapi kita menganggapnya sebagai saudara dan saudari,” kata Susan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (10/6/2023).

Susan mengatakan bahwa Indonesia sangat berarti di mata rakyat Palestina. Dia menyoroti bagaimana Indonesia mau berkorban hingga membatalkan Piala Dunia U-20 2023 karena keikutsertaan Israel demi menghormati Palestina.

Halaman:
1 2
      
