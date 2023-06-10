Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bali United Wajib Kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:10 WIB
Bali United Wajib Kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024
Bali United perlu mengalahkan Lee Man dan Urawa Reds untuk menuju Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Twitter/baliutd)
A
A
A

BALI United wajib kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024. Serdadu Tridatu – julukan Bali United – resmi menjadi perwakilan Indonesia menuju Liga Champions 2023-2024.

Bali United berhak memperebutkan tiket lolos ke putaran final Liga Champions Asia 2023-2024 sebagai perwakilan Indonesia setelah menang playoff internal kontra PSM Makassar. Dalam laga ketat yang dimainkan dua leg kontra PSM Makassar, Bali United menang lewat adu penalti.

PSM Makassar vs Bali United

Kedua pertandingan tersebut sama-sama berakhir imbang dengan skor 1-1. Setelah memainkan 120 menit pada leg kedua di Stadion BJ Habibie, Sabtu (10/6/2023), Bali United akhirnya menang adu penalti dengan skor 5-4.

Namun, itu baru menjadi awal perjuangan tim asuhan Stefano Cugurra alias Teco menuju putaran final Liga Champions Asia 2023-2024. Mereka masih harus menghadapi dua tim lagi menuju ke putaran final.

Pertama, Bali United perlu menghadapi Lee Man yang merupakan tim runner-up Liga Hong Kong. Jika mampu meraih kemenangan di sana, maka Bali United harus menghadapi tim raksasa Jepang, Urawa Reds.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/51/2929700/jordi-amat-dapat-banyak-pelajaran-usai-jdt-kena-bantai-kawasaki-frontale-0-5-jadi-modal-buat-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-zJciBGPsIo.jpg
Jordi Amat Dapat Banyak Pelajaran Usai JDT Kena Bantai Kawasaki Frontale 0-5, Jadi Modal Buat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/51/2928335/hasil-al-nassr-vs-persepolis-di-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-tolak-penalti-faris-najd-imbang-0-0-sJ7IF1xbot.jpg
Hasil Al Nassr vs Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Tolak Penalti, Faris Najd Imbang 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/10/51/2828391/tak-mau-kehilangan-peluang-main-di-liga-champins-asia-2023-2024-bali-united-bakal-kerja-keras-kalahkan-psm-makassar-XgNVJEgQhV.jpg
Tak Mau Kehilangan Peluang Main di Liga Champions Asia 2023-2024, Bali United Bakal Kerja Keras Kalahkan PSM Makassar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660155/transformasi-kevin-diks-di-bundesliga-dari-awal-yang-sulit-hingga-jadi-eksekutor-maut-gladbach-jvw.webp
Transformasi Kevin Diks di Bundesliga: Dari Awal yang Sulit hingga Jadi Eksekutor Maut Gladbach
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Punya Aura Pemimpin, Jay Idzes Disebut Layak Jadi Kapten Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement