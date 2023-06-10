Bali United Wajib Kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024

Bali United perlu mengalahkan Lee Man dan Urawa Reds untuk menuju Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Twitter/baliutd)

BALI United wajib kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024. Serdadu Tridatu – julukan Bali United – resmi menjadi perwakilan Indonesia menuju Liga Champions 2023-2024.

Bali United berhak memperebutkan tiket lolos ke putaran final Liga Champions Asia 2023-2024 sebagai perwakilan Indonesia setelah menang playoff internal kontra PSM Makassar. Dalam laga ketat yang dimainkan dua leg kontra PSM Makassar, Bali United menang lewat adu penalti.

Kedua pertandingan tersebut sama-sama berakhir imbang dengan skor 1-1. Setelah memainkan 120 menit pada leg kedua di Stadion BJ Habibie, Sabtu (10/6/2023), Bali United akhirnya menang adu penalti dengan skor 5-4.

Namun, itu baru menjadi awal perjuangan tim asuhan Stefano Cugurra alias Teco menuju putaran final Liga Champions Asia 2023-2024. Mereka masih harus menghadapi dua tim lagi menuju ke putaran final.

Pertama, Bali United perlu menghadapi Lee Man yang merupakan tim runner-up Liga Hong Kong. Jika mampu meraih kemenangan di sana, maka Bali United harus menghadapi tim raksasa Jepang, Urawa Reds.