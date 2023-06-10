Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Cedera, Sandy Walsh Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:00 WIB
Breaking News: Cedera, Sandy Walsh Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023!
Sandy Walsh kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Indonesia, Sandy Walsh, dipastikan absen bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Penyebabnya, Sandy Walsh mengalami cedera pada betis kanannya.

Dengan begitu, Sandy Walsh harus menunda lagi debutnya membela Timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada November 2022, dia belum pernah menjalani laga bersama Timnas Indonesia.

Sandy Walsh

Sejatinya, Sandy Walsh punya peluang besar melakoni debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sebab, namanya masuk daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Sandy pun sudah mengikuti pemusatan latihan dengan baik sejak hari pertama, Senin 5 Juni 2023. Sayangnya, Sandy bernasib sial setelah mengalami benturan keras pada betis kakinya saat sedang berlatih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Sandy dipastikan harus kembali menunda debutnya untuk skuad Garuda. Kabar absennya Sandy ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong.

“Memang di pikiran saya, Sandy itu (masuk) sebagai line-up pertama. Tapi karena tidak bisa di masukkan starter, jadi sangat disayangkan," kata Shin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2023).

Lebih lanjut, Shin memastikan pemain KV Mechelen itu mengalami cedera pada bagian betis kakinya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan sudah berupaya keras untuk mewujudkan mimpi Sandy debut di Timnas Indonesia.

"Cederanya di bagian betis. Saya dan tim pelatih berusaha agar dia bisa mengikuti pertandingan pembukaan musim ini," jelas Shin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/50/1660213/rehat-dari-ring-usai-kalah-lawan-aj-jake-paul-siap-jadi-ayah-dan-dampingi-jutta-leerdam-ke-olimpiade-xsv.webp
Rehat dari Ring Usai Kalah Lawan AJ, Jake Paul Siap Jadi Ayah dan Dampingi Jutta Leerdam ke Olimpiade
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_chelsea_axel_disasi_foto_barca_universal.jpg
Chelsea Tawarkan Axel Disasi ke Barcelona jelang Bursa Transfer Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement