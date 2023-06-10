Breaking News: Cedera, Sandy Walsh Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023!

PEMAIN naturalisasi Indonesia, Sandy Walsh, dipastikan absen bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Penyebabnya, Sandy Walsh mengalami cedera pada betis kanannya.

Dengan begitu, Sandy Walsh harus menunda lagi debutnya membela Timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada November 2022, dia belum pernah menjalani laga bersama Timnas Indonesia.

Sejatinya, Sandy Walsh punya peluang besar melakoni debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sebab, namanya masuk daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Sandy pun sudah mengikuti pemusatan latihan dengan baik sejak hari pertama, Senin 5 Juni 2023. Sayangnya, Sandy bernasib sial setelah mengalami benturan keras pada betis kakinya saat sedang berlatih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Sandy dipastikan harus kembali menunda debutnya untuk skuad Garuda. Kabar absennya Sandy ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong.

“Memang di pikiran saya, Sandy itu (masuk) sebagai line-up pertama. Tapi karena tidak bisa di masukkan starter, jadi sangat disayangkan," kata Shin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2023).

Lebih lanjut, Shin memastikan pemain KV Mechelen itu mengalami cedera pada bagian betis kakinya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan sudah berupaya keras untuk mewujudkan mimpi Sandy debut di Timnas Indonesia.

"Cederanya di bagian betis. Saya dan tim pelatih berusaha agar dia bisa mengikuti pertandingan pembukaan musim ini," jelas Shin.