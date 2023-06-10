Daftar 9 Pemain Timnas Indonesia yang Belum Gabung TC di Surabaya: Didominasi Pemain dalam Negeri

DAFTAR sembilan pemain Timnas Indonesia yang belum gabung TC di Surabaya akan dibahas di sini. Ada lebih banyak pemain dalam negeri ketimbang yang berkarier di luar negeri, yang belum hadir dalam pemusatan latihan (TC) ini.

Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk mengisi skuad Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni 2023. Sejak awal pekan ini, mereka telah mulai melaksanakan latihan di lapangan Thor, Surabaya.

Namun demikian, belum semua pemain yang dipanggil tersebut hadir. Sejauh ini, baru ada 17 pemain yang datang, dengan yang terbaru adalah Saddil Ramdani dan Elkan Baggott yang baru bergabung hari Sabtu (10/6/2023) ini.

Ada lima pemain dalam negeri yang belum ikut latihan. Namun, tiga pemain PSM Makassar memang masih harus memainkan laga playoff Liga Champions Asia 2023-2024 kontra Bali United pada Sabtu (10/6/2023) malam ini WIB.

Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya diperkirakan akan mulai gabung latihan pada Minggu 11 Juni 2023 esok. Sedangkan dua pemain lainnya dari dalam negeri adalah Rizky Ridho dan Witan Sulaeman yang masih bersama Persija Jakarta.

Ridho dan Witan masih perlu menjalani pemeriksaan setelah SEA Games 2023. Namun, kedua pemain tersebut diharapkan mulai ikut berlatih pada 12 Juni 2023 mendatang.