HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan dan Omongan Cristiano Ronaldo Terbukti soal Pesepakbola Bintang Dunia Hijrah ke Liga Arab Saudi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:04 WIB
Ramalan dan Omongan Cristiano Ronaldo Terbukti soal Pesepakbola Bintang Dunia Hijrah ke Liga Arab Saudi
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

RAMALAN dan omongan Cristiano Ronaldo terbukti soal pesepakbola bintang dunia hijrah ke Liga Arab Saudi menarik untuk dibahas. Cristiano Ronaldo sempat menjadi perbincangan terkait keputusannya untuk pindah ke Liga Arab Saudi.

Di tengah pro dan kontra tentang kepindahannya, CR7 -julukan Ronaldo- sempat berujar bahwa liga domestik Arab Saudi nantinya akan semakin berkembang dan menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Pasalnya, liga tersebut akan mendatangkan banyak pemain dunia.

Cristiano Ronaldo

Ternyata, ramalan dan omongan Cristiano Ronaldo terbukti soal pesepakbola bintang dunia hijrah ke Liga Arab Saudi.

Dilansir dari South China Morning Post, Sabtu (10/6/2023), Ronaldo begitu percaya Liga Arab Saudi merupakan salah satu liga yang sangat bagus. Dia yakin masih banyak kesempatan untuk mengembangkan liga ini.

“Liga ini kompetitif,” ujar Ronaldo.

Tambatan hati Georgina Rodriguez itu bahkan memprediksi dalam lima tahun ke depan, Liga Arab Saudi akan masuk urutan lima besar liga terbaik dunia. Namun, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pihak Liga Arab Saudi, seperti peningkatan infrastruktur, sistem VAR, wasit, dan lain-lain.

“Dan, menurut saya, jika mereka terus melakukan pekerjaan yang ingin mereka lakukan di sini, untuk lima tahun ke depan, saya pikir liga Saudi bisa menjadi liga lima besar dunia,” jelas Ronaldo.

Terkait hal ini, Ronaldo juga mengatakan kepada para pemain lain yang mempertimbangkan akan hijrah ke Liga Arab Saudi. Dia mengatakan bahwa para pesepakbola top dunia akan disambut dengan baik dan liga akan terus membaik.

“Jika mereka datang, pemain besar dan nama besar, pemain muda, pemain tua, mereka sangat disambut, karena jika itu terjadi, liga akan membaik sedikit,” tutur Ronaldo.

Halaman:
1 2
      
