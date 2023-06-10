Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Tajam Timnas Indonesia yang Siap Bobol Gawang Palestina, Nomor 1 Pemain Abroad!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:43 WIB
5 Pemain Tajam Timnas Indonesia yang Siap Bobol Gawang Palestina, Nomor 1 Pemain Abroad!
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 pemain tajam Timnas Indonesia yang siap bobol gawang Palestina menarik dikulik. Sebab, kehadiran mereka bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2023. Lawan berat pun menanti skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di dua pertandingan tersebut, yakni Timnas Palestina dan Timnas Argentina.

Laga melawan Timnas Palestina pun akan digelar lebih dahulu. Tepatnya, pertandingan itu akan bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023.

Jelang duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 26 pemain terbaik Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Kehadiran sejumlah pemain pun diyakini bisa membantu Timans Indonesia mendulang kemenangan.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain tajam Timnas Indonesia yang siap bobol gawang Palestina.

5. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Salah satu pemain tajam Timnas Indonesia yang siap bobol gawang Palestina adalah Witan Sulaeman. Dia sudah membuktikan ketajamannya bersama Timnas Indonesia dengan menyumbangkan gol di beberapa laga.

Di Timnas Indonesia senior, winger berusia 21 tahun itu telah membukukan 8 gol dan 28 penampilannya di berbagai kompetisi. Kini, Witan diyakini akan diandalkan lagi oleh Shin Tae-yong untuk mencetak gol.

4. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Lalu, ada nama Stefano Lilipaly. Pemain berusia 33 tahun ini sudah turut membuktikan diri masih jadi pemain yang tajam dalam mencetak gol dalam berlaga di Liga 1 2022-2023.

Stefano Lilipaly tercatat berhasil mencetak 8 gol dalam 32 penampilannya di Liga 2022-2023 bersama Borneo FC. Selain itu, dia juga mampu mencatatkan 10 assist.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita bola lainnya
