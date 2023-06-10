Saddil Ramdani Sudah Latihan Bareng Timnas Indonesia di Surabaya, Sandy Walsh Pantau dari Pinggir Lapangan

SADDIL Ramdani sudah menjalani latihan bareng Timnas Indonesia di Surabaya jelang FIFA Matchday Juni 2023. Namun, pemain lain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh, masih memantau laga dari pinggir lapangan saja.

Sebelumnya, Saddil Ramdani diketahui harus absen dalam 5 pertandingan terakhir bersama klubnya asal Malaysia, Sabah FC. Penyebabnya, gelandang berusia 24 tahun itu mengalami cedera. Pada April 2023.

Tetapi kini, Saddil terlihat sudah bergabung menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Kehadiran Saddil dalam TC Timnas Indonesia itu turut terlihat dalam live PSSI di akun Instagram resminya.

Saddil berlatih bersama 16 pemain lain Timnas Indonesia yang sudah bergabung ke TC. Dilansir dari akun Instagram @garudafansbook, latihan hari ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Dalam live singkat Instagram PSSI, Saddil Ramdani (24) telah terlihat mengikuti latihan Timnas (Indonesia) jelang lawan Palestina. Sebelumnya, ia mengalami cedera sejak bulan April 2023 bahkan ia absen di 5 pertandingan terakhir Sabah,” tulis akun @garudafansbook.

“FYI! Tingginya animo penonton latihan Timans di lapangan Thor Surabaya, maka latihan Timans dipindahkan ke GBT dan dilarang dihadiri oleh penonton,” lanjutnya.

Selain mengabarkan kondisi Saddil, akun Instagram @garudafansbook juga menyampaikan kabar terkiri dari Sandy Walsh. Diketahui, pemain naturalisasi Indonesia itu sebelumnya mengalami cedera saat menjalani TC Timnas Indonesia di Surabaya.