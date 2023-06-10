Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Menggila, Netic Ladies Permalukan Pansa FC Yogyakarta 8-0!

Netic Ladies FC Cibinong kala berlaga di Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Netic Ladies FC Cibinong vs Pansa Arimbi FC Yogyakarta sudah diketahui. Netic FC Cibinong pun sukses meraih kemenangan besar dengan skor 8-0!

Laga Netic FC Cibinong vs Pansa FC Yogyakarta digelar di GOR Tegal Selatan, Sabtu (10/6/2023) sore WIB. Laga ini digelar di pekan ke-3 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Netic Ladies langsung mendominasi permainan atas Pansa FC. Terus diserang, pertahanan Pansa FC pun akhirnya tak mampu membendungnya.

Netic FC pun membuka keunggulan lebih dahulu. Unggul 1-0, Netic FC tampil makin menggila. Mereka memberondong bertubi-tubi gawang Pansa FC.

Lima gol tercipta sekaligus di babak pertama oleh para pemain Netic FC. Alhasil, mereka pun unggul jauh dengan skor 6-0.

Mendapati kondisi ini, Pansa FC tak tinggal diam. Mereka mencoba memberi perlawanan. Namun, usaha Pansa FC tak membuahkan hasil manis. Akhirnya, pada babak pertama, Netic FC unggul 6-0.