HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Menggila, Netic Ladies Permalukan Pansa FC Yogyakarta 8-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:21 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Menggila, Netic Ladies Permalukan Pansa FC Yogyakarta 8-0!
Netic Ladies FC Cibinong kala berlaga di Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Netic Ladies FC Cibinong vs Pansa Arimbi FC Yogyakarta sudah diketahui. Netic FC Cibinong pun sukses meraih kemenangan besar dengan skor 8-0!

Laga Netic FC Cibinong vs Pansa FC Yogyakarta digelar di GOR Tegal Selatan, Sabtu (10/6/2023) sore WIB. Laga ini digelar di pekan ke-3 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Netic Ladies FC Cibinong

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Netic Ladies langsung mendominasi permainan atas Pansa FC. Terus diserang, pertahanan Pansa FC pun akhirnya tak mampu membendungnya.

Netic FC pun membuka keunggulan lebih dahulu. Unggul 1-0, Netic FC tampil makin menggila. Mereka memberondong bertubi-tubi gawang Pansa FC.

Lima gol tercipta sekaligus di babak pertama oleh para pemain Netic FC. Alhasil, mereka pun unggul jauh dengan skor 6-0.

Mendapati kondisi ini, Pansa FC tak tinggal diam. Mereka mencoba memberi perlawanan. Namun, usaha Pansa FC tak membuahkan hasil manis. Akhirnya, pada babak pertama, Netic FC unggul 6-0.

