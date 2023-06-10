Gara-Gara Pratama Arhan Tampil Gacor, Netizen Jepang dan J-League juga Ikut Soroti Performa Apik Pemain Timnas Indonesia Ini

GARA-gara Pratama Arhan tampil gacor, netizen Jepang dan J-League juga ikut soroti performa apik pemain Timnas Indonesia ini. Pratama Arhan yang kini merumput di Jepang memang baru saja membuat penampilan sensasional.

Pratama Arhan yang kini membela Tokyo Verdy tampil apik dalam ajang Emperors Cup 2023. Dalam laga melawan Thespakusatsu Gunma tersebut, Pratama Arhan berhasil keluar sebagai Man of The Match.

Nah, gara-gara Pratama Arhan tampil gacor, netizen Jepang dan J-League juga ikut soroti performa apik pemain Timnas Indonesia ini. Pada pertandingan yang berlangsung di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, pada Rabu 7 Juni 2023, Pratama Arhan dipercaya sebagai pemain starter dan bermain dalam waktu penuh yakni 90 menit.

Mantan pemain PSIS Semarang tersebut sebenarnya sudah bergabung dengan Tokyo Verdy sejak Maret 2022. Namun, pertandingan melawan Thespakusatsu Gunma menjadi penampilan keduanya di ajang resmi.

Meski demikian, Arhan berhasil tampil apik. Dia tampil memukau lewat lemparan ke dalamnya yang mematikan.

Sebelumnya, tim lawan unggul lebih dahulu pada menit ke-36 melalui gol dari Ryo Nishitani. Namun, jelang turun minum, Tokyo Verdy berhasil membalaskan gol melalui sepakan Goki Yamada pada menit ke-44.

Di babak kedua, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam dengan kencang yang membuat bek Gunma tak bisa mengantisipasi. Bola yang masuk justru masuk ke gawang Gunma sendiri dan menyebabkan gol bunuh diri pada menit ke-83.