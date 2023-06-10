Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Menang Telak 3-0 atas Puteri Sumsel Musi Rawas

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United sudah diketahui. Muara Enim United pun sukses meraih kemenangan telak dengan skor 3-0.

Laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United digelar di GOR Tegal Selatan, Sabtu (10/6/2023). Laga ini merupakan pekan ke-3 Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United. Kedua tim sama-sama ingin berusaha menguasai permainan.

Beberapa peluang pun dimiliki kedua tim untuk mencetak gol. Namun, kedua tim sama-sama tampil solid dalam menjaga lini pertahanan.

Kondisi tersebut membuat tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Skor 0-0 pun menghiasi papan skor hingga akhir pertandingan babak pertama Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United.