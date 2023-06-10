Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Menang Telak 3-0 atas Puteri Sumsel Musi Rawas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:29 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Menang Telak 3-0 atas Puteri Sumsel Musi Rawas
Laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United di Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 untuk laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United sudah diketahui. Muara Enim United pun sukses meraih kemenangan telak dengan skor 3-0.

Laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United digelar di GOR Tegal Selatan, Sabtu (10/6/2023). Laga ini merupakan pekan ke-3 Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023.

Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United. Kedua tim sama-sama ingin berusaha menguasai permainan.

Beberapa peluang pun dimiliki kedua tim untuk mencetak gol. Namun, kedua tim sama-sama tampil solid dalam menjaga lini pertahanan.

Kondisi tersebut membuat tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Skor 0-0 pun menghiasi papan skor hingga akhir pertandingan babak pertama Puteri Sumsel Musi Rawas vs Muara Enim United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660151/koleksi-4-clean-sheet-duet-jay-idzes-dan-muharemovic-bikin-penyerang-serie-a-ketarketir-rfn.webp
Koleksi 4 Clean Sheet, Duet Jay Idzes dan Muharemovic Bikin Penyerang Serie A Ketar-ketir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/marc_marquez_digotong_staf_tim_ducati_lenovo_usai.jpg
Bukan Soal Uang, Marc Marquez Disebut Nyaman Total Bersama Ducati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement