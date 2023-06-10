Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Palestina di RCTI: Shin Tae-yong Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan di Kandang?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Palestina di RCTI akan diulas Okezone. Laga seru yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong itu bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023 pukul 18.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni serangkaian laga di FIFA Matchday Juni 2023. Salah satunya ada Timnas Palestina.

Palestina akan jadi lawan kuat bagi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sebab, secara peringkat di ranking FIFA, Timnas Indonesia terpaut jauh dari Timnas Palestina.

Timnas Palestina kini menduduki peringkat ke-93 di ranking FIFA degan 1.239,19 poin. Sementara Timnas Indonesia, mereka kini menempati posisi ke-149 dengan 1.046,14 poin.

Meski sejumlah pemain andalan absen, skuad Timnas Palestina tetap diyakini akan tampil tangguh karena kehadiran pemain top lainnya. Di antaranya, ada nama Yaser Hamed, Rami Hamadeh, Ataa Jaber, hingga Mohammed Rashid yang perlu diwaspadai Marc Klok cs nantinya.

Mendapati lawan yang dihadapi tak mudah, Timnas Indonesia pun mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bahkan, pemusatan latihan (TC) sudah dilakukan pasukan Shin Tae-yong di Surabaya sejak 5 Juni 2023.

Dalam TC itu, Shin Tae-yong memanggil sederet pemain bintang Indonesia. Di antaranya, ada pemain abroad, yakni Marselino Ferdinan, Saddil Ramadhani, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Rafael Struick, Elkan Baggott, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, hingga Jordi Amat.

Dengan skuad ini, Timnas Indonesia tentunya berharap bisa mendulang hasil manis kala melawan Palestina. Sebab, kemenangan penting didapat demi mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Kemenangan atas Palestina juga penting didapat untuk menjadi bekal bertanding di laga-laga lainnya. Pada FIFA Matchday Juni 2023, usai melawan Palestina, Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi lawan yang lebih berat lagi, yakni juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina.