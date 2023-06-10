Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi dan Timnas Argentina Sudah Tiba di China, Sekilas Tanpa Penjagaan Ketat

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |13:46 WIB
Lionel Messi dan Timnas Argentina Sudah Tiba di China, Sekilas Tanpa Penjagaan Ketat
Lionel Messi tiba di China. (Foto: Instagram/@garudafansbook)
A
A
A

LIONEL Messi dan pemain lain Timnas Argentina sudah tiba di China jelang melakoni laga FIFA Matchday Juni 2023. Namun sekilas, tak ada penjagaan ketat yang terlihat guna mengawal kedatangan megabintang sepakbola itu.

Ya, Timnas Argentina dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2023. Salah satunya adalah melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023.

Lionel Messi di China. Foto: Instagram/@garudafansbook

Namun, sebelum datang ke Tanah Air, Lionel Messi cs lebih dahulu berlaga di China. Mereka akan melawan Timnas Australia di Negeri Tirai Bambu -julukan China.

Tepatnya, laga Timnas Argentina vs Australia akan digelar di Stadion Workers, Beijing, China, pada 15 Juni 2023 pukul 19.00 WIB. Lima hari jelang digelarnya laga itu, skuad Timnas Argentina pun sudah tiba di China.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @garudafansbook, Timnas Argentina terlihat tiba di bandara di Beijing. Dalam foto itu, terlihat ada sejumlah pentolan Timnas Argentina, mulai dari Messi hingga Angel di Maria.

Halaman:
1 2
      
