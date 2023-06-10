Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Pusaka Angels Sikat Kebumen Angels 3-0!

TEGAL – Pusaka Angels berhasil melibas Kebumen Angels tiga gol tanpa balas di pekan ketiga Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023, pada Sabtu (10/6/2023) siang WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah, Pusaka Angels memang tampi luar biasa hingga mampu mengunci kemenangan dengan skor telak 3-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pusaka Angels mengambil inisiatif dengan langsung keluar menekan pertahanan Kebumen Angels. Aksi itu agar tim tersebut bisa mencetak gol cepat ke gawang tim lawan dalam laga tersebut.

Setelah banyak peluang tercipta, kerja keras Pusaka Angels pun berbuah manis dalam laga itu. Sebab, Dinar Kartika akhirnya mencetak gol pembuka ke gawang Angels.

Kebumen Angels bukan tanpa perlawanan. Tim itu pun kerap kali melakukan serangan balik yang berbahaya, tetapi belum tercipta gol balasan ke gawang Pusaka Angels.

Dalam babak pertama itu, Pusaka Angels malah berhasil kembali mencetak gol Fitri Rosdiana dan Novita. Pusaka Angels pun sementara waktu unggul 3-0 atas Kebumen Angels.

Babak kedua

Pusaka Angels dan Kebumen Angels bermain cukup ketat pada babak kedua. Pasalnya, kedua tim saling jual dan beli serangan.