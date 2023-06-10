Komentari Kabar Lionel Messi Gabung Inter Miami, Neymar Jr: Dia Bakal Buat Liga Amerika Serikat Makin Populer

PARIS - Kabar Lionel Messi pindah ke Inter Miami membuat pencinta sepakbola dunia heboh. Namun, tidak dengan sahabat Messi, Neymar Jr, karena ia sudah tahu lebih dulu bahwa La Pulga akan mencoba petualangan baru di Liga Amerika Serikat (MLS).

Neymar pun mengaku sangat mendukung keputusan Messi pindah ke MLS. Pasalnya ia percaya kehadiran Messi akan menguntungkan banyak hal, termasuk mempopulerkan kompetisi sepakbola Amerika Serikat ke dunia.

"Saya sudah tahu (Messi akan ke Inter Miami). messi adalah salah satu sahabatku. Jadi, saya sudah tahu dia akan datang ke sini, dan kami sudah bicara," kata Neymar dilansir dari Instagram @brfootball, Sabtu (10/6/2023).

Ya, bintang Timnas Argentina itu memutuskan hengkang ke Inter Miami setelah dua musim bersama Paris Saint-Germain (PSG). Kepastian itu memupus hasrat tim Liga Arab Saudi, Al Hilal yang ingin mendatangkan pemain tersebut.

Sebelum pengumuman beradar, Neymar mengatakan sudah menhetahui lebih dahulu soal rencana penjalanan karier Messi. Jadi, dia tidak terkejut pemain itu memutuskan memilih Inter Miami.

Pemain asal Brasil itu pun mengatakan Messi dan Inter Miami akan saling menguntungkan dengan kerjasama itu. Terpenting, Messi bisa nyaman melanjutkan kariernya di sana.