Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentari Kabar Lionel Messi Gabung Inter Miami, Neymar Jr: Dia Bakal Buat Liga Amerika Serikat Makin Populer

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:58 WIB
Komentari Kabar Lionel Messi Gabung Inter Miami, Neymar Jr: Dia Bakal Buat Liga Amerika Serikat Makin Populer
Momen kebersamaan Neymar Jr dan Lionel Messi. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Kabar Lionel Messi pindah ke Inter Miami membuat pencinta sepakbola dunia heboh. Namun, tidak dengan sahabat Messi, Neymar Jr, karena ia sudah tahu lebih dulu bahwa La Pulga akan mencoba petualangan baru di Liga Amerika Serikat (MLS).

Neymar pun mengaku sangat mendukung keputusan Messi pindah ke MLS. Pasalnya ia percaya kehadiran Messi akan menguntungkan banyak hal, termasuk mempopulerkan kompetisi sepakbola Amerika Serikat ke dunia.

"Saya sudah tahu (Messi akan ke Inter Miami). messi adalah salah satu sahabatku. Jadi, saya sudah tahu dia akan datang ke sini, dan kami sudah bicara," kata Neymar dilansir dari Instagram @brfootball, Sabtu (10/6/2023).

Ya, bintang Timnas Argentina itu memutuskan hengkang ke Inter Miami setelah dua musim bersama Paris Saint-Germain (PSG). Kepastian itu memupus hasrat tim Liga Arab Saudi, Al Hilal yang ingin mendatangkan pemain tersebut.

Lionel Messi

Sebelum pengumuman beradar, Neymar mengatakan sudah menhetahui lebih dahulu soal rencana penjalanan karier Messi. Jadi, dia tidak terkejut pemain itu memutuskan memilih Inter Miami.

Pemain asal Brasil itu pun mengatakan Messi dan Inter Miami akan saling menguntungkan dengan kerjasama itu. Terpenting, Messi bisa nyaman melanjutkan kariernya di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659991/hasil-piala-aff-u16-2025-timnas-futsal-indonesia-gunduli-brunei-50-dqi.webp
Hasil Piala AFF U-16 2025: Timnas Futsal Indonesia Gunduli Brunei 5-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement