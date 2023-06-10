Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Kehilangan Peluang Main di Liga Champions Asia 2023-2024, Bali United Bakal Kerja Keras Kalahkan PSM Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:31 WIB
Tak Mau Kehilangan Peluang Main di Liga Champions Asia 2023-2024, Bali United Bakal Kerja Keras Kalahkan PSM Makassar
Bali United siap kalahkan PSM Makassar di leg II playoff Liga Champions Asia 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

PARE PARE - Bali United berpeluang main Liga Champions Asia 2023-2024 andai mampu mengalahkan PSM Makassar di leg kedua babak playoff turnamen tersebut. Tentunya melihat peluang itu, kapten Bali United, Fadil Sausu, tidak akan membiarkan kesempatan emas tersebut hilang begitu saja.

Fadil pun memastikan Bali United akan bekerja keras mengalahkan PSM di leg kedua playoff Liga Champions Asia 2023-2024 tersebut. Ia pun berharap seluruh pemain Serdadu Tridatu bisa bermain kompak agar bisa menunbangkan PSM.

Ya, Fadil mengatakan timnya akan menampilkan performa terbaik dalam laga melawan PSM nanti. Ia percaya kemenangan bisa diraih bila rekan-rekannya berusaha menjalankan skema yang akan diberikan tim pelatih.

"Targetnya adalah kami ingin lolos di Liga Champions Asia. Terpenting kami berusaha kerja keras dan menjaga kekompakan," ucap Fadil dilansir dari laman Bali United, Sabtu (10/6/2023).

Bali United vs PSM Makassar

Untuk bisa main di Liga Champions Asia 2023-2024, langkah awal, Serdadu Tridatu -julukan Bali United memang harus mengalahkan PSM Makassar dalam putaran kedua play-off Liga Champions di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (19/6/2023).

Dalam pertemuan pertama, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Dengan kondisi itu, pemain berusia 38 tahun tersebut mempercayai kerja keras tidak akan mengkhianati hasil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/51/2929700/jordi-amat-dapat-banyak-pelajaran-usai-jdt-kena-bantai-kawasaki-frontale-0-5-jadi-modal-buat-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-zJciBGPsIo.jpg
Jordi Amat Dapat Banyak Pelajaran Usai JDT Kena Bantai Kawasaki Frontale 0-5, Jadi Modal Buat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/51/2928335/hasil-al-nassr-vs-persepolis-di-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-tolak-penalti-faris-najd-imbang-0-0-sJ7IF1xbot.jpg
Hasil Al Nassr vs Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Tolak Penalti, Faris Najd Imbang 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/10/51/2828651/bali-united-wajib-kalahkan-lee-man-dan-urawa-reds-demi-lolos-ke-liga-champions-asia-2023-2024-jsGqhuRNt3.jpg
Bali United Wajib Kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660055/ganyang-malaysia-timnas-futsal-indonesia-u19-segel-tiket-semifinal-dengan-status-juara-grup-gii.webp
Ganyang Malaysia, Timnas Futsal Indonesia U-19 Segel Tiket Semifinal dengan Status Juara Grup!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/alexander_sorloth.jpg
Liverpool Boyong Bomber Atletico Madrid untuk Gantikan Alexander Isak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement