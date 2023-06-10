Tak Mau Kehilangan Peluang Main di Liga Champions Asia 2023-2024, Bali United Bakal Kerja Keras Kalahkan PSM Makassar

PARE PARE - Bali United berpeluang main Liga Champions Asia 2023-2024 andai mampu mengalahkan PSM Makassar di leg kedua babak playoff turnamen tersebut. Tentunya melihat peluang itu, kapten Bali United, Fadil Sausu, tidak akan membiarkan kesempatan emas tersebut hilang begitu saja.

Fadil pun memastikan Bali United akan bekerja keras mengalahkan PSM di leg kedua playoff Liga Champions Asia 2023-2024 tersebut. Ia pun berharap seluruh pemain Serdadu Tridatu bisa bermain kompak agar bisa menunbangkan PSM.

Ya, Fadil mengatakan timnya akan menampilkan performa terbaik dalam laga melawan PSM nanti. Ia percaya kemenangan bisa diraih bila rekan-rekannya berusaha menjalankan skema yang akan diberikan tim pelatih.

"Targetnya adalah kami ingin lolos di Liga Champions Asia. Terpenting kami berusaha kerja keras dan menjaga kekompakan," ucap Fadil dilansir dari laman Bali United, Sabtu (10/6/2023).

Untuk bisa main di Liga Champions Asia 2023-2024, langkah awal, Serdadu Tridatu -julukan Bali United memang harus mengalahkan PSM Makassar dalam putaran kedua play-off Liga Champions di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (19/6/2023).

Dalam pertemuan pertama, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Dengan kondisi itu, pemain berusia 38 tahun tersebut mempercayai kerja keras tidak akan mengkhianati hasil.