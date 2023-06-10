Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Percaya 3 Kekuatan Timnas Indonesia Ini Takkan Berguna saat Hadapi Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:05 WIB
Media Vietnam Percaya 3 Kekuatan Timnas Indonesia Ini Takkan Berguna saat Hadapi Argentina
Media Vietnam soroti tiga kekuatan Timnas Indonesia jelang lawan Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha.vn menyoroti berbagai ulasan yang menyebut Tim Nasional (Timnas) Indonesia memiliki tiga kekuatan yang bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menurut media tersebut, tiga kekuatan Timnas Indonesia tersebut sejatinya takkan berguna saat menghadapi Argentina.

Tidak berguna yang dimaksud karena tidak akan memberikan dampak apa-apa untuk pasukan Lionel Scaloni saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 mendatang. Lantas apa tiga kekuatan yang dimaksud?

Tiga kekuatan itu adalah faktor dukungan suporter di SUGBK, teknik lemparan ke dalam Pratama Arhan, dan Shin Tae-yong. Ketiga kekuatan itulah yang disebut-sebut bakal membuat Argentina kesulitan melawan Garuda.

Namun, bagi Soha.vn tiga kekuatan tersebut akan seperti hal yang biasa untuk Timnas Argentina. Seperti halnya dukungan penonton, memang akan ada 60 ribu pencinta sepakbola Tanah Air yang memenuhi SUGBK di laga Timnas Indonesia vs Argentina nanti.

Tentunya Timnas Indonesia mengharapkan kehadiran suporter bisa memberikan tekanan untuk Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun, tim sekelas Argentina tentu sudah biasa bermain di hadapan publik yang begitu banyak dan mereka pun terbiasa akan tekanan tersebut.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Bahkan Argentina dapat bermain baik dan tanpa tekanan kala melawan Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar. Lalu faktor Shin Tae-yong, banyak yang menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut akan menemukan taktik untuk bisa meredam Argentina.

Terlebih Shin Tae-yong sejauh ini memiliki catatan baik kala Timnas Indonesia bermain di kandang, yakni 11 laga tak terkalahkan, dengan rincian enam menang dan sisanya berakhir imbang. Pengalaman Shin Tae-yong saat masih melatih Korea Selatan pun dirasa mampu mengatasi Argentina.

Halaman:
1 2
      
