Jelang Leg II Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Bernardo Tavares Mau Pemain PSM Makassar Main Total saat Hadapi Bali United

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares memerintahkan anak buahnya bermain dengan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Bali United di leg II playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Pasalnya Tavares tahu betul para anak buahnya sangat ingin menang demi bisa tampil di Liga Champions Asia tersebut.

Setelah pada leg pertama berakhir imbang 1-1 di markas Bali United, kini PSM pun siap memetik kemenangan di kandang sendiri. Tidak adanya keuntungan gol tandang membuat PSM Makassar dan Bali United harus bekerja keras menjadi yang terbaik di laga leg kedua nanti.

PSM Makassar akan menjamu Bali United di Stadion B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu (10/6/2023). Pertandingan itu akan menjadi penentu siapa tim yang layak melaju ke Play-Off Liga Champions Asia 2023-2024.

Karena itu, Tavares menginginkan Juku Eja -julukan PSM Makassar- memberikan yang terbaik dalam laga tersebut. Pelatih asal Portugal itu juga berharap pengadil lapangan mampu bekerja dengan maksimal.

“Untuk pertandingan besok, siapapun yang berada di lapangan akan memberikan yang terbaik. Tidak terkecuali juga tim wasit untuk memberikan performa terbaik dalam memimpin pertandingan besok,” kata Tavares dilansir dari laman resmi PSM Makassar, Sabtu (10/6/2023).

“Tentunya siapapun yang akan lanjut ke tahap berikutnya, mereka adalah tim yang benar-benar layak untuk lolos,” tambahnya.