5 Pemain Keturunan Grade A Tambahan yang Cocok Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Bakal Pertajam Lini Serang Garuda

5 Pemain Keturunan Grade A Tambahan yang Cocok Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/fcgroningen)

TERDAPAT 5 pemain keturunan Grade A tambahan yang cocok bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, sampai saat ini PSSI masih gencar mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sebelumnya Ivar Jenner dan Rafael Struick menjadi dua pemain keturunan terakhir yang telah berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Selanjutnya dalam waktu dekat ini PSSI pun kembali mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda jelang Piala Asia 2023 di awal 2024 nanti.

Beberapa nama pemain keturunan pun bermunculan, bahkan ada yang berstatus Grade A. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Keturunan Grade A Tambahan yang Cocok Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023:

5. Emil Audero





Emil Audero sempat kencang diberitakan masuk dalam program naturalisasi PSSI. Sayangnya, ia pernah menolak ajakan dari PSSI pada 2017.

PSSI pun sempat mencoba kembali mendekati Emil pada 2022 silam, tetapi kiper Sampdoria itu tak memberikan kabar yang pasti. Diduga, kiper berusia 26 tahun itu masih ingin bermain membela Timnas Italia.

Akan tetapi, kini tampaknya harapan Emil Audero bersama Timnas Italia mulai mengecil. Karena itu, PSSI bisa saja membujuknya untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar bisa perkuat skuad Garuda.

4. Thom Haye





Thom Haye saat ini Liga Belanda bersama Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda, tapi memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara.

PSSI jelas bisa saja menaturalisasi Haye. Apalagi pemain berposisi gelandang bertahan itu diprediksi bisa membuat Timnas Indonesia jauh lebih kuat.