HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Matangkan Persiapan Jelang Lawan Palestina dan Argentina, Timnas Indonesia Diberikan Porsi Latihan dengan Intensitas Tinggi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:09 WIB
Matangkan Persiapan Jelang Lawan Palestina dan Argentina, Timnas Indonesia Diberikan Porsi Latihan dengan Intensitas Tinggi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
SURABAYA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dendy Sulistyawan, memastikan persiapan skuad Garuda untuk menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 berjalan baik. Ia bahkan membocorkan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan porsi latihan dengan intensistas tinggi demi bisa meningkatkan kondisi fisik dari para pemain.

Seperti yang diketahui, Dendy dan kawan-kawan sudah dijadwalkan akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Rabu 14 Juni 2023. Setelahnya, tim itu akan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin19 Juni 2023.

Demi bisa tampil maksimal di dua laga tersebut, Dendy mengatakan latihan intensitas tinggi menjadi menu wajib yang diberikan pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi, dirinya sudah terbiasa dan menikmati berbagai pola latihan yang diberikan.

"Untuk kegiatan tiga hari kemarin seperti biasa kami ada jadwal latihan sehari dua kali. Soalnya baru bergabung bersama Timnas lagi," ucap Dendy dilansir dari laman PSSI, Sabtu (10/6/2023).

Dendy Sulistyawan

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan latihan intensitas tinggi untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Sebab, kondisi fisik para pemain pastinya menurun karena libur kompetisi.

"Jadi, ada jadwal latihan di gym pagi hari, sorenya baru di lapangan," sambung Dendy.

