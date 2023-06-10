Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bomber Anyar Borneo FC Ini Sempat Kesulitan Beradaptasi dengan Cuaca Panas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |11:58 WIB
Bomber Anyar Borneo FC Ini Sempat Kesulitan Beradaptasi dengan Cuaca Panas Indonesia
Pemain anyar Borneo FC, Jelle Goselink. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA - Pemain baru Borneo FC, Jelle Goselink mengaku sempat kaget dengan cuaca panas di Indonesia. Cuaca tersebut bahkan sempat membuat Goselink kesulitan karena tidak terbiasa dengan panasnya Indonesia.

Kini setelah beberapa hari terbiasa menghadapi panasnya cuaca Indonesa, Goselink senang bisa beradaptasi dengan baik. Ia pun percaya diri ke depannya ia akan semakin terbiasa dengan cuaca panas tersebut dan tidak akan menjadi masalah.

"Bagi saya, cuacanya cukup panas. Akan tetapi, saya mulai terbiasa dengan ini. Saya merasa lebih baik daripada minggu lalu karena di latihan pertama sangat berat bagi saya, tapi sekarang bagus bagi saya," kata Jelle Goselink dilansir dari laman Borneo FC, Sabtu (10/6/2023).

Ya, Jelle Goselink mengaku perlahan sudah mulai terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia. Hal itu pun menjadi poin penting buatnya agar bisa maksimal bersiap menyambut Liga 1 2023-2024.

Jelle Goselink

Pemain asal Belanda itu mengatakan sejauh ini merasa cukup nyaman bersama Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC. Kondisi itu setelah dirinya mendapatkan sambutan cukup hangat dari seluruh elemen tim itu.

"Bagi saya ini adalah negara yang berbeda. Saya mendapat sambutan yang hangat di sini. Semua orang sangat baik terhadap saya dan membantu saya sejak hari pertama saya berada di sini. Jadi saya sangat menikmatinya,” sambung Goselink.

Halaman:
1 2
      
