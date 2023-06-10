Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Sukses Daratkan Alexis Mac Allister ke Anfield, Jurgen Klopp Semringah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |02:02 WIB
Liverpool Sukses Daratkan Alexis Mac Allister ke Anfield, Jurgen Klopp Semringah
Pemain Liverpool, Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp senang bukan main usai timnya sukses mendaratkan pemain Brighton & Hove Albion, yakni Alexis Mac Allister ke Anfield. Pasalnya bagi Klopp, Mac Allister adalah pemain serba bisa yang memang tengah dibutuhkan oleh Liverpool saat ini.

Ya, Liverpool telah resmi merekrut Mac Allister. Pemain tersebut dikontrak jangka panjang dengan biaya yang dirahasiakan.

Mac Allister pun menjadi rekrutan pertama Liverpool untuk mengarungi musim 2023-2024. Menanggapi kedatangan Mac Allister, Klopp hanya bisa memperlihatkan rasa senangnya.

“Kami menambahkan anak laki-laki yang sangat berbakat, sangat cerdas, sangat terampil secara teknis ke dalam pasukan kami dan ini adalah berita yang luar biasa, sungguh,” ucap Klopp, kepada laman resmi klub, dikutip ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

Klopp mengatakan ia tidak perlu menjelaskan banyak hal tentang kemampuan pemain 24 tahun tersebut karena kualitas sang pemain sudah banyak yang mengetahui.

“Saya kira dunia sepak bola tidak membutuhkan saya untuk mengatakan terlalu banyak tentang kualitas Alexis karena mereka sudah cukup terkenal,” lanjut Klopp.

Alexis Mac Allister

Satu tahun ke belakang, Mac Allister begitu gemilang bersama klubnya Brighton dan tim nasional Argentina.

Dengan 10 gol dan dua assists dari 35 penampilan bersama The Seagulls di English Premier League (EPL) atau Liga Inggris 2022-2023, Mac Allister menjadi bagian penting klub yang bermarkas di American Express Community Stadium tersebut.

Bahkan Mac Allister sukses mengantarkan Brighton berkompetisi di Eropa pada musim depan tepatnya bermain Liga Eropa 203-2024 setelah finish pada posisi keenam di Liga Inggris 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
